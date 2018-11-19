Путин и Эрдоган наблюдают за завершением строительства "Турецкого потока"

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдают за завершением строительства морского участка газопровода "Турецкий поток".

Как передает телеканал "Россия 24", главы двух стран следят за процессом в режиме телемоста, который связывает стамбульский конгресс-центр "Люфти Кирдар" с крупнейшим в мире судном-трубоукладчиком Pioneering Spirit, на борту которого находится руководство "Газпрома".

"Турецкий поток" от российского города Анапа проходит более 930 километров по Черному морю, примыкая к западной части Турции в 100 километрах западнее Стамбула у населенного пункта Кыйыкей. Газопровод , который состоит из двух параллельных ниток, при полной загрузке будет ежегодно поставлять 31,5 миллиардов кубометров голубого топлива в Турцию и Европу.

Планируется далее построить сухопутный газопровод, который у города Люлебургаз соединит морской участок с существующей газотранспортной системой Турции и оттуда пойдет до своей конечной точки на границе с Евросоюзом.