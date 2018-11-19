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19 ноября 201815:23

КХЛ. "Спартак" выиграл в гостях у "Адмирала"

spartak.ru

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался двумя матчами. "Адмирал" во Владивостоке уступил московскому "Спартаку" 2:4. В Хабаровске минское "Динамо" в серии буллитов обыграло местный "Амур" 4:3.

"Спартак" вышел вперед на 18 минуте, когда Анатолий Никонцев забросил шайбу в большинстве. На 23 минуте Мартиньш Карсумс удвоил счет. Но преимущество "красно-белых" было сведено на нет точными бросками приморцев Александра Мерескина и Александра Угольникова. Но спартаковцы Каспарс Даугавиньш и Артем Федоров принесли гостям победу с результатом 4:2. Благодаря этому успеху "Спартак" набрал 33 очка и занимает пятое место в Западной конференции. "Адмирал" проиграл в восьмой раз подряд и с 14 очками замыкает таблицу на Востоке.

"Амуру" не хватило 10 секунд для победы над минским "Динамо" в основное время. Но Андрей Костицын забросил свою третью в матче шайбу и перевел игру в овертайм. У хозяев отличились Никита Попугаев, Кирилл Рассказов и Игорь Руденков. В основное время ничья 3:3. В дополнительном периоде "Амур" владел численным преимуществом, но динамовцы выстояли. Пришлось прибегнуть к серии буллитов, которые лучше выполнили гости 2:1. Эта победа позволила "Динамо" набрать 20 очков и уйти с последнего, 12 места на Западе. У "Амура" тоже 20 очков и 11-я позиция на Востоке.

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