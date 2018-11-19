Водитель, устроивший аварию с летальным исходом, попытался откупиться от следствия

Мужчина, в минувшую среду, 14 ноября, спровоцировавший смертельную аварию в Боровском районе Калужской области, попался на взятке, об этом рассказали в региональном управлении СК РФ.

Как сообщалось ранее, минивэн выехал на полосу встречного движения и протаранил легковой автомобиль Hyundai Accent, 23-летний водитель которого скончался от полученных травм. Предполагаемый виновник и его пассажир получили травмы и были доставлены в больницу, а сам момент столкновения попал на видео.

На месте инцидента у водителя минивэна были взяты образцы для исследования на состояние опьянения. Через пару дней, 18 ноября, мужчина пришел к следователю, занимающемуся делом о ДТП, и попытался подкупить его.

Подозреваемый хотел, чтобы в обмен на 80 тысяч рублей сотрудник правоохранительных органов не приобщал акт исследования на состояние опьянения к уголовному делу, либо сфальсифицировал его результаты.

Следователь информировал о произошедшем руководство. Мужчина, принесший взятку, был задержан с поличным после передачи денег.

"В соответствии с уголовным законодательством, состояние опьянения при ДТП значительно увеличивает ответственность за преступление и влечет безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет", — отметили в ведомстве.

Теперь, помимо дела об аварии, водитель обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей "Дача взятки в значительном размере за незаконное действие".