Путин и Эрдоган дали команду на укладку последней секции "Турецкого потока"

Президенты России и Турции на торжественной церемонии в Стамбуле отдали команду на укладку последней секции морской части газопровода "Турецкий поток". В режиме видеоконференции с ними находились представители "Газпрома".

Как доложил Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану с борта плавучего судна-трубоукладчика Алексей Миллер, труба "Турецкого потока" с завершающим стыком спущена в акваторию Черного моря.

Как добавляет телеканал "Россия 24", президент поблагодарил своего турецкого коллегу за политическую волю и мужество в реализации "Турецкого потока". "Потому что в условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются", — уточнил Владимир Путин.

Кроме того, российский лидер отметил, что реализация проекта "Турецкий поток" показала эффективность взаимодействия с Турцией в решении самых сложных проектов​​​.

Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.