При столкновении двух машин в Башкирии погибли шесть человек

Автомобильная авария в Караидельском районе Башкирии унесла жизни шести человек.

Об этом общественность проинформировал в своем аккаунте в Facebook руководитель УГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

По данным полковника МВД, трагедия произошла в результате столкновения "Лады Калины" и "Богдана-2111". При страшном ударе в первом автомобиле погибли два человека, во втором – четыре. По предварительным данным, колеса "Лады-Калины" были на летней резине.

На месте ДТП – 73-й километр автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка – сейчас работают сотрудники полиции и представители экстренных служб.