Уснувший за рулем пьяный водитель чудом не сгорел в салоне своей BMW

Выпивший житель Владимира уснул за рулем своей машины и едва не сгорел заживо. Очевидцы не смогли до него достучаться, однако мужчина пришел в себя незадолго до того, как пламя полностью охватило BMW. Свидетели сняли на видео, как владелец покидает салон полыхающего автомобиля.

Инцидент произошел около 10 часов утра 19 ноября во дворе дома №21 по улице Фатьянова. "Мужчина примерно в течение получаса сидел и газовал, стоя на одном месте", — рассказал изданию "Pro Город" местный житель Александр Сычевой.

Очевидцы утверждают, что он был нетрезв и попросту уснул за рулем. Достучаться до него у них не получилось, а разбивать лобовое стекло они не рискнули.

Владельцу BMW несказанно повезло: он проснулся до того, как огонь полностью охватил машину, и успел самостоятельно покинуть салон. Попытки потушить пожар успехом не увенчались — автомобиль выгорел полностью.