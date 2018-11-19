Бывшего футболиста сборной Англии обвиняют в сексуальном домогательстве

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн снова угодил в неприятную историю. Теперь 51-летнего Гаскойна обвиняют в сексуальном домогательстве. Бывший футболист скоро предстанет перед судом.

Пола обвиняют в приставании к пассажирке пригородного поезда. Во время поездки Гаскойн прикоснулся к женщине, и та сочла эта за попытку домогательства и обратилась в полицию. Гаскойн был задержан, выпущен под залог вскоре предстанет перед судом.

Бывший полузащитник английских "Ньюкасла", "Мидлсбро", "Эвертона", "Тоттенхэма", итальянского "Лацио" и шотландского "Рейнджерс" Пол Гаскойн неоднократно лечился от алкоголизма. Однако лечение не принесло должного результата. Пол неоднократно попадал в разные истории. В течении последних лет Гаскойн, находясь в состоянии опьянения, несколько раз получал травмы