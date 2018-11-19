ДТП с Аленичевым: ДПС разбирается в аварии с главным тренером "Енисея"
Главный тренер красноярского футбольного клуба "Енисей" Дмитрий Аленичев отрицает, что сел за руль нетрезвым. По его словам, он стал жертвой мошенников. В красноярских СМИ появились сообщения, что Аленичев задержан сотрудниками ДПС. Позднее появились видео и фотографии с места происшествия. Аленичев считает, что ситуацию подстроили некие недоброжелатели, чтобы добиться его отставки.
На кадрах мобильного видео известный российский футболист и тренер Дмитрий Аленичев. По крайней мере, именно так указали авторы этого ролика. Из описания понятно, действие происходит в Красноярске, в ночь на 18 ноября. Человек на видео эмоционально выясняет отношение с сотрудниками ГИБДД. Через сутки о происшествии написали десятки изданий.
"Дмитрия Аленичева задержали за вождение в нетрезвом виде. На машине клуба агрессивный спортсмен ехал из бара".
"В ГИБДД подтвердили задержание Аленичева".
"Тренера "Енисея" поймали пьяным за рулем! На него мог пожаловаться аноним!"
"Автомобиль Аленичева доставлен на штрафстоянку".
О подробностях в СМИ сообщают со ссылкой на неких очевидцев. Якобы Дмитрий Аленичев выпивал в баре, повздорил с кем-то из посетителей и пьяным сел за руль автомобиля. Информацию об этом некто и сообщил сотрудниками полиции. Мол, спортсмен вел себя агрессивно и отказался проходить медицинское освидетельствование. В ГИБДД имя футболиста не называют, а ситуацию комментируют коротко.
"Задержан гражданин 1972 года рождения. Составлен протокол. Автомобиль Hyundai отправлен на штрафстоянку", — пояснил начальник управления ГИБДД Владимир Юрченко.
Сам Дмитрий Аленичев подробно рассказал о ночном происшествии изданию "Спорт-Экспресс". По его словам, это была преднамеренная инсценировка против него. Он уверяет, пил безалкогольное пиво в ресторане с друзьями. На парковке у дома в бампер его Hyundai въехал автомобиль. После чего сразу подъехали сотрудники ГИБДД, которые и потеряли ключи от машины футболиста.
"Мне прислали заметку в СМИ, в которой говорилось, что "я повздорил с одним из посетителей". Мне интересно, откуда берут такую информацию?! Кто это придумывает?! Сомнений нет, что вся эта информация исходит от недоброжелателей с целью испортить мою репутацию и вынудить уйти в отставку", — разъясняет Дмитрий Аленичев
Дмитрий Аленичев — один из самых титулованных российских футболистов. Бывший игрок московского "Спартака", итальянской "Ромы", португальского "Порту" сейчас тренирует красноярский "Енисей". Клуб занимает последнее место в российской премьер-лиге, за что Аленичева в последнее часто критикуют болельщики. После поражения в Краснодаре, тренера даже спросили, не собирается ли он покинуть клуб.
- Поясните свой статус, пожалуйста!
- Мы же объявили, главный тренер!
- И в планах тоже самое?
- Это вы у руководителей спросите. Не я же назначаю тренеров!
Аленичев уверен, его просто хотят отправить в отставку. А скандал с ДТП – всего лишь нечестная игра. В руководстве клубе "Енисей" ночное происшествие с главным тренером уже прокомментировали. Там заявили, что с выводами торопиться не будут, пока изучают ситуацию и ждут официальных выводов ГИБДД.
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