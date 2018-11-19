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Болезнь Альцгеймера 1 час назад

Новости Наука

19 ноября 201817:03 Евгения Ефимова

Медитация и музыка положительно влияют на память пожилых людей

Медитация отлично сказывалась на памяти и настроении пожилых людей, которые уделяли практике 12 минут в день на протяжении нескольких месяцев.
Фото Global Look Press.

Простая медитация или прослушивание музыки способны изменить некоторые биомаркеры клеточного старения и болезни Альцгеймера у пожилых людей, у которых наблюдается потеря памяти. Таково заключение недавнего исследования, проведённого под руководством доктора Ким Иннес (Kim Innes) из Школы здравоохранения при Университете западной Вирджинии.

Согласно данным работы, подобные изменения могут быть непосредственно связаны с улучшением памяти, познавательной способности, качеством сна, настроения и просто качеством жизни.

Специалисты пригласили принять участие в исследовании 60 пожилых людей с субъективным снижением когнитивных способностей (subjective cognitive declin, SCD). Речь идёт о состоянии, которое может представлять доклиническую стадию болезни Альцгеймера.

Считается, что SCD связан с повышенным риском развития деменции (приобретённое слабоумие) и с некоторыми невропатологическими изменениями. Последние "уличены" в развитии болезни Альцгеймера: например, повышенный уровень бета-амилоидов в головном мозге.

Как говорят учёные, болезнь Альцгеймера можно попытаться сдержать в самом начале её развития (в связи с этим так важна ранняя диагностика). Подобный доклинический период может быть тем самым важным временем, когда терапевтическое вмешательство ещё может играть роль.

В рамках работы участников разделили на две группы: одна занимались медитацией, другая прослушивала музыкальную программу. Всех людей просили уделять "заданиям" 12 минут в день на протяжении 12 недель.

В самом начале исследования и спустя три месяца после старта учёные проводили анализ крови испытуемых. Они измеряли два маркера клеточного старения: длину теломер и активность теломераз.

Напомним, что теломеры служат защитными "колпачками" хромосом, которые укорачиваются в течение жизни организма (по мере деления клеток), а теломераза – это фермент, ответственный за поддержание длины теломер.

Исследователи также отслеживали содержание в крови специфических бета-амилоидных пептидов, которые обычно связывают с болезнью Альцгеймера.

Кроме того, специалисты проводили тесты на память, когнитивные функции, смотрели на уровень стресса, оценивали качество сна и настроение участников исследования. В общей сложности за всеми испытуемыми следили на протяжении шести месяцев.

После завершения трёхмесячного этапа у "медитирующей группы" наблюдалось значительное увеличение ключевого бета-амилоидного пептида (Aβ40) в сравнении с "музыкальной группой".

Повышение содержания Aβ40 коррелировало с улучшением памяти и когнитивными функциями, а также с улучшением настроения, качеством сна спустя три и шесть месяцев, пишут учёные.

Что касается активности теломеразы, то она повысилась у людей из обеих групп. Хотя увеличение было значительным только среди участников, которые чаще практиковались в своих заданиях.

Подобный показатель был также связан с улучшением определённых когнитивных функций.

Кроме того, у всех испытуемых значительно улучшились память и когнитивные способности. Но, что самое важное, все улучшения "не улетучились" спустя шесть месяцев, заключают учёные.

Результаты исследования представлены в издании Journal of Alzheimer's Disease.

Ранее биологи выяснили, как медитация меняет анатомию мозга.

Кроме того, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что уроки музыки развивают языковые способности детей лучше, чем чтение. Также мы сообщали о пользе так называемой горячей йоги, помогающей избавиться от эмоционального переедания и негативных мыслей.

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