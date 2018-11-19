Тема:

Нанотехнологии и решения на их основе 51 минута назад

Новости Наука

19 ноября 201819:10 Юлия Воробьёва

Новое "умное" покрытие поможет отыскать трещины в металлических структурах

Однослойная углеродная нанотрубка представляет собой полую цилиндрическую структуру из одной графеновой плоскости.
Фото Global Look Press.

Исследователи из Университета Райса в США представили новое "умное" покрытие, которое поможет спасти множество жизней и сэкономить немало средств на ремонте различных конструкций.

По словам инженеров, одна из характерных особенностей углеродных нанотрубок позволит измерять напряжение, скажем, в крыле самолёта, трубопроводе, на мосту или любой другой металлической конструкции. В результате специалисты смогут заметить появление трещин даже на микроскопическом уровне и предпринять меры, пока разрушение не стало катастрофически опасным.

Ещё в 2002 году команда химиков под руководством Брюса Вейсмана (Bruce Weisman) установила, что одностенные (или однослойные, то есть состоящие из одного слоя атомов углерода) углеродные нанотрубки способны флуоресцировать под воздействием лазера.

Несколько лет спустя учёные выяснили, что при растяжении нанотрубки изменяют цвет флуоресценции (меняется длина волны генерируемого ближнего инфракрасного излучения).

Затем к научной группе присоединился инженер Сатиш Нагараджайа (Satish Nagarajaiah), который изучал свойства углеродных нанотрубок при помощи рамановской спектрометрии.

Вместе исследователи решили разработать новую технологию, чтобы благодаря открытым свойствам можно было измерить степень деформации материала.

В результате они создали покрытие, напоминающее "умную кожу". Оно представляет собой двухслойную плёнку толщиной всего несколько микрометров (тоньше человеческого волоса). Её нижний слой состоит из полимера, "начинённого" углеродными нанотрубками. Верхний слой является защитным и состоит из полимера другого типа.

При этом, как уже упоминалось, углеродные нанотрубки флуоресцируют под воздействием лазерного излучения. Если нанести "умное" покрытие на материал, оно будет излучать волны света различной длины, в зависимости от показателя механического напряжения.

Исследователи провели множество испытаний, чтобы усовершенствовать состав плёнки и возможности её практического применения. Как отметил Вейсман, изначально этот проект был "чисто научным". Когда его команда поняла, что "умное" покрытие позволяет измерить деформацию на конкретном участке той или иной поверхности, специалисты продолжили эксперименты, и теперь их технология позволяет измерять напряжение на поверхности с большей площадью.

"Когда мы разделили чувствительный и защитный слои, излучение нанотрубок стало более чётким. Мы можем проводить сканирование с гораздо более высоким разрешением, что позволяет нам довольно быстро записывать значительные объёмы данных", — отметил Нагараджайа.

Для этого был также разработан специальный сканер. Он автоматически фиксирует данные сразу из нескольких заранее заданных точек, анализируя длину волны ближнего инфракрасного излучения. На основе полученных данных затем составляются так называемые деформационные карты.

В ходе испытаний исследователи наносили новое покрытие на алюминиевые стержни с отверстиями или трещинами. Повреждения были минимальными, на первый взгляд незаметными. В ходе тестов специалисты сперва сканировали стержни в "состоянии покоя", а затем – под нагрузкой. Приборы зафиксировали резкие изменения свойств в местах деформаций.

"Мы знаем, где [располагаются] области с высоким напряжением, потенциальные "точки отказа". Мы можем покрыть эти места плёнкой и просканировать их в "здоровом" состоянии, а затем, после события, подобного землетрясению, вернуться и перепроверить, чтобы увидеть, изменилось ли распределение деформации и подвержена ли структура риску", — поясняет Нагараджайа.

Его коллеги также отмечают, что стандартные датчики предоставляют усреднённые показатели для нескольких миллиметров поверхности. Тем временем благодаря "умному" покрытию можно получить данные о повреждениях на расстоянии в один миллиметр и – при необходимости – до 20 раз меньше.

Авторы разработки уверены, что она найдёт массу практических приложений. Причём различные конструкции и их части (от турбин реактивных двигателей до инфраструктурных построек вроде мостов) можно будет тестировать ещё на этапах сборки.

"Плёнка не заменит все существующие технологии для измерения деформации. Но у неё есть преимущества, которые окажутся полезными, когда другие методы не смогут выполнить эту работу", — заключает Вейсман.

Теперь его команда работает над созданием нового поколения сканеров, которые смогут фиксировать деформации на ещё больших поверхностях.

Более подробно о создании "умного" покрытия и его характеристиках исследователи рассказали в статье, опубликованной в журнале Structural Control and Health Monitoring. В другой научной работе, представленной в издании Journal of Structural Engineering, отдельно описываются испытания разработки.

Кстати, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что из углеродных нанотрубок учёные создают множество полезных материалов и приборов. Среди них, к примеру, фильтр для очистки воды, суперконденсаторы, детекторы бомб, транзисторы, а также пластмасса и невероятно прочный шёлк.

Ранее по теме

Сейчас

17:47

Пособие по безработице выросло почти вдвое

16:03

При столкновении двух машин в Башкирии погибли шесть человек

15:19

В центре Москвы на трамвайные пути упал провод под напряжением

14:38

Кремль: дело Браудера никак не связано с делом Скрипалей

14:05

Минобороны показало, как работают российские Су-57 в сирийском небе

13:20

В небе над Москвой опасно сблизились два самолета

11:14

Россия объявит Браудера в международный розыск

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В Японии арестован бывший глава совета директоров "АвтоВАЗа"

В Японии арестован бывший глава совета директоров "АвтоВАЗа"

2 часа назад
Путин и Эрдоган дали команду на укладку последней секции "Турецкого потока"

Путин и Эрдоган дали команду на укладку последней секции "Турецкого потока"

3 часа назад
Кремль: дело Браудера никак не связано с делом Скрипалей

Кремль: дело Браудера никак не связано с делом Скрипалей

5 часов назад
ДТП с Аленичевым: ДПС разбирается в аварии с главным тренером "Енисея"

ДТП с Аленичевым: ДПС разбирается в аварии с главным тренером "Енисея"

3 часа назад
При столкновении двух машин в Башкирии погибли шесть человек

При столкновении двух машин в Башкирии погибли шесть человек

3 часа назад
Запад испугали "Маша и Медведь": у мульгероини разглядели руку Кремля

Запад испугали "Маша и Медведь": у мульгероини разглядели руку Кремля

41 минута назад
"Он сам не хотел": друзья Евгения Осина говорят, что ему было уже не помочь

"Он сам не хотел": друзья Евгения Осина говорят, что ему было уже не помочь

2 часа назад
Bloomberg Billionaires Index: 10 самых богатых людей мира

Bloomberg Billionaires Index: 10 самых богатых людей мира

5 часов назад
Вышел новый трейлер блокбастера "Т-34"

Вышел новый трейлер блокбастера "Т-34"

5 часов назад
Ученик с переломом, учитель уволен: конфликт в столичной школе дошел до полиции

Ученик с переломом, учитель уволен: конфликт в столичной школе дошел до полиции

5 часов назад
В небе над Москвой два самолета опасно сблизились из-за ошибки пилота

В небе над Москвой два самолета опасно сблизились из-за ошибки пилота

6 часов назад
На Южном Урале появилась единственная в мире кормушка для йети

На Южном Урале появилась единственная в мире кормушка для йети

7 часов назад
Дмитрий Исаев рассказал, почему променял одну балерину на другую

Дмитрий Исаев рассказал, почему променял одну балерину на другую

4 часа назад
"Великие имена России": определен список финалистов

"Великие имена России": определен список финалистов

21 час назад
"Доктор Рихтер. Продолжение": сложнее, интереснее, мощнее

"Доктор Рихтер. Продолжение": сложнее, интереснее, мощнее

1 час назад
Осталось 2 дня! Прими участие в самом популярном киберспортивном конкурсе

Осталось 2 дня! Прими участие в самом популярном киберспортивном конкурсе

7 часов назад
"День Терезы": "Театриум на Серпуховке" отмечает 25-летний юбилей

"День Терезы": "Театриум на Серпуховке" отмечает 25-летний юбилей

8 часов назад
Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

15.11.2018 09:00
Новое "умное" покрытие поможет отыскать трещины в металлических структурах

Новое "умное" покрытие поможет отыскать трещины в металлических структурах

54 минуты назад
Испания и Португалия готовы провести чемпионат мира вместе с Марокко

Испания и Португалия готовы провести чемпионат мира вместе с Марокко

1 час назад
Заправка и ремонт спутников на орбите начнётся уже в 2019 году

Заправка и ремонт спутников на орбите начнётся уже в 2019 году

1 час назад
Четыре девушки "заработали" 5 миллионов на несуществующих квартирах

Четыре девушки "заработали" 5 миллионов на несуществующих квартирах

1 час назад
Пособие по безработице выросло почти вдвое

Пособие по безработице выросло почти вдвое

1 час назад
Потому что фотографировал: девушка попала в аварию и напала на очевидца. Видео

Потому что фотографировал: девушка попала в аварию и напала на очевидца. Видео

2 часа назад
Физики объяснили кубическую форму фекалий вомбатов

Физики объяснили кубическую форму фекалий вомбатов

2 часа назад
Эффект Зарядья: Прага и Белград заинтересовались московским благоустройством

Эффект Зарядья: Прага и Белград заинтересовались московским благоустройством

2 часа назад
Автобус с 70 школьниками попал в грязевую ловушку из-за наводнения в Испании

Автобус с 70 школьниками попал в грязевую ловушку из-за наводнения в Испании

2 часа назад
ЧП в Южной Корее: пожар в центре ядерных исследований

ЧП в Южной Корее: пожар в центре ядерных исследований

3 часа назад
Уснувший за рулем пьяный водитель чудом не сгорел в салоне своей BMW

Уснувший за рулем пьяный водитель чудом не сгорел в салоне своей BMW

3 часа назад
Создатели игры про вампиров извинились перед Чечней

Создатели игры про вампиров извинились перед Чечней

4 часа назад
Отбеливание зубов: плюсы и минусы

Отбеливание зубов: плюсы и минусы

4 часа назад
Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона

Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона

4 часа назад
Названы регионы с самыми "резкими" водителями

Названы регионы с самыми "резкими" водителями

4 часа назад
Дефицита топлива из-за пожара в Капотне не будет

Дефицита топлива из-за пожара в Капотне не будет

4 часа назад
Минобороны показало, как работают в Сирии российские Су-57

Минобороны показало, как работают в Сирии российские Су-57

5 часов назад
"Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"

"Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"

5 часов назад
Стоимость парковок в центре Москвы вырастет ради борьбы с трафиком

Стоимость парковок в центре Москвы вырастет ради борьбы с трафиком

6 часов назад
В Смоленске мужчины запихнули в машину ящик с трупом убитого собутыльника. Видео

В Смоленске мужчины запихнули в машину ящик с трупом убитого собутыльника. Видео

6 часов назад
Земля "пьёт" гораздо больше морской воды через Марианский жёлоб, чем считалось ранее

Земля "пьёт" гораздо больше морской воды через Марианский жёлоб, чем считалось ранее

7 часов назад
Вандалы в Петербурге закрасили мемориальную надпись про артобстрел на Невском

Вандалы в Петербурге закрасили мемориальную надпись про артобстрел на Невском

7 часов назад
Пьяный москвич поджег комнату консьержки за отказ пропустить его к бывшей жене

Пьяный москвич поджег комнату консьержки за отказ пропустить его к бывшей жене

7 часов назад
Медведев: в идущей в мире торговой войне не будет победителей

Медведев: в идущей в мире торговой войне не будет победителей

7 часов назад
У Amazon потребовали запретить советскую символику

У Amazon потребовали запретить советскую символику

7 часов назад
Патмос: остров-скала в алтайской глуши

Патмос: остров-скала в алтайской глуши

8 часов назад
Какая диета "запретит" потерянным килограммам вернуться

Какая диета "запретит" потерянным килограммам вернуться

8 часов назад
Ученые выяснили, что вреднее, - жиры или углеводы

Ученые выяснили, что вреднее, - жиры или углеводы

8 часов назад
Футболист Пентек узнал о своих партнерах по команде "на PlayStation"

Футболист Пентек узнал о своих партнерах по команде "на PlayStation"

8 часов назад
Очевидцы сняли на видео последствия огненного ДТП в Петербурге, где погибли два человека

Очевидцы сняли на видео последствия огненного ДТП в Петербурге, где погибли два человека

9 часов назад
Обзор смартфона Huawei Mate 20: тройная камера, удвоенный "интеллект"

Обзор смартфона Huawei Mate 20: тройная камера, удвоенный "интеллект"

9 часов назад
С 1 января пособие по беременности превысит 300 тысяч

С 1 января пособие по беременности превысит 300 тысяч

9 часов назад
Бизнесмен восстанавливает родную деревню и сдает там бесплатно дома

Бизнесмен восстанавливает родную деревню и сдает там бесплатно дома

9 часов назад
Вести.net: российские блогеры рассекретили бюджетный смартфон Google

Вести.net: российские блогеры рассекретили бюджетный смартфон Google

9 часов назад
Как будут выглядеть герои мультфильмов на пенсии

Как будут выглядеть герои мультфильмов на пенсии

10 часов назад
Пресс-конференция, послание, съезд: Песков поделился планами Путина на конец года

Пресс-конференция, послание, съезд: Песков поделился планами Путина на конец года

10 часов назад
"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

15.11.2018 17:14