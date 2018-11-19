Тема:
Нанотехнологии и решения на их основе 51 минута назад
Новое "умное" покрытие поможет отыскать трещины в металлических структурах
Исследователи из Университета Райса в США представили новое "умное" покрытие, которое поможет спасти множество жизней и сэкономить немало средств на ремонте различных конструкций.
По словам инженеров, одна из характерных особенностей углеродных нанотрубок позволит измерять напряжение, скажем, в крыле самолёта, трубопроводе, на мосту или любой другой металлической конструкции. В результате специалисты смогут заметить появление трещин даже на микроскопическом уровне и предпринять меры, пока разрушение не стало катастрофически опасным.
Ещё в 2002 году команда химиков под руководством Брюса Вейсмана (Bruce Weisman) установила, что одностенные (или однослойные, то есть состоящие из одного слоя атомов углерода) углеродные нанотрубки способны флуоресцировать под воздействием лазера.
Несколько лет спустя учёные выяснили, что при растяжении нанотрубки изменяют цвет флуоресценции (меняется длина волны генерируемого ближнего инфракрасного излучения).
Затем к научной группе присоединился инженер Сатиш Нагараджайа (Satish Nagarajaiah), который изучал свойства углеродных нанотрубок при помощи рамановской спектрометрии.
Вместе исследователи решили разработать новую технологию, чтобы благодаря открытым свойствам можно было измерить степень деформации материала.
В результате они создали покрытие, напоминающее "умную кожу". Оно представляет собой двухслойную плёнку толщиной всего несколько микрометров (тоньше человеческого волоса). Её нижний слой состоит из полимера, "начинённого" углеродными нанотрубками. Верхний слой является защитным и состоит из полимера другого типа.
При этом, как уже упоминалось, углеродные нанотрубки флуоресцируют под воздействием лазерного излучения. Если нанести "умное" покрытие на материал, оно будет излучать волны света различной длины, в зависимости от показателя механического напряжения.
Исследователи провели множество испытаний, чтобы усовершенствовать состав плёнки и возможности её практического применения. Как отметил Вейсман, изначально этот проект был "чисто научным". Когда его команда поняла, что "умное" покрытие позволяет измерить деформацию на конкретном участке той или иной поверхности, специалисты продолжили эксперименты, и теперь их технология позволяет измерять напряжение на поверхности с большей площадью.
"Когда мы разделили чувствительный и защитный слои, излучение нанотрубок стало более чётким. Мы можем проводить сканирование с гораздо более высоким разрешением, что позволяет нам довольно быстро записывать значительные объёмы данных", — отметил Нагараджайа.
Для этого был также разработан специальный сканер. Он автоматически фиксирует данные сразу из нескольких заранее заданных точек, анализируя длину волны ближнего инфракрасного излучения. На основе полученных данных затем составляются так называемые деформационные карты.
В ходе испытаний исследователи наносили новое покрытие на алюминиевые стержни с отверстиями или трещинами. Повреждения были минимальными, на первый взгляд незаметными. В ходе тестов специалисты сперва сканировали стержни в "состоянии покоя", а затем – под нагрузкой. Приборы зафиксировали резкие изменения свойств в местах деформаций.
"Мы знаем, где [располагаются] области с высоким напряжением, потенциальные "точки отказа". Мы можем покрыть эти места плёнкой и просканировать их в "здоровом" состоянии, а затем, после события, подобного землетрясению, вернуться и перепроверить, чтобы увидеть, изменилось ли распределение деформации и подвержена ли структура риску", — поясняет Нагараджайа.
Его коллеги также отмечают, что стандартные датчики предоставляют усреднённые показатели для нескольких миллиметров поверхности. Тем временем благодаря "умному" покрытию можно получить данные о повреждениях на расстоянии в один миллиметр и – при необходимости – до 20 раз меньше.
Авторы разработки уверены, что она найдёт массу практических приложений. Причём различные конструкции и их части (от турбин реактивных двигателей до инфраструктурных построек вроде мостов) можно будет тестировать ещё на этапах сборки.
"Плёнка не заменит все существующие технологии для измерения деформации. Но у неё есть преимущества, которые окажутся полезными, когда другие методы не смогут выполнить эту работу", — заключает Вейсман.
Теперь его команда работает над созданием нового поколения сканеров, которые смогут фиксировать деформации на ещё больших поверхностях.
Более подробно о создании "умного" покрытия и его характеристиках исследователи рассказали в статье, опубликованной в журнале Structural Control and Health Monitoring. В другой научной работе, представленной в издании Journal of Structural Engineering, отдельно описываются испытания разработки.
Кстати, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что из углеродных нанотрубок учёные создают множество полезных материалов и приборов. Среди них, к примеру, фильтр для очистки воды, суперконденсаторы, детекторы бомб, транзисторы, а также пластмасса и невероятно прочный шёлк.
Ранее по теме
-
ДНК-нанобот, состоящий из одной молекулы, нашёл выход из лабиринта5 суток назад
-
Серебряная пуля нового поколения: от паразитов, пожирающих мозг, спасут наночастицы24 суток назад
-
Новый нанофильтр ускорит очистку воды в сто раз1 месяц назад
-
Создана проволока из одной молекулы с рекордной проводимостью2 месяца назад
-
Генетически модифицированный вирус "лепит" из золота шарики и шипы2 месяца назад
-
Пирамида Хеопса может накапливать энергию электромагнитных волн3 месяца назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Минобороны показало, как работают в Сирии российские Су-57
- Россия объявит Браудера в международный розыск
- В небе над Москвой опасно сблизились два самолета
- Дефицита топлива из-за пожара в Капотне не будет
- В РЖД показали новые плацкартные вагоны. Фото
Самое читаемое
-
Раскрыто содержание последней СМС Евгения Осина
- Молодая жена потрошителя Ткача исчезла после его смерти
- Убийственная ревность: расстрел и резня в Подмосковье унесли пять жизней
- Между эскортом и проституцией: как юношей заманивают на сомнительную работу
- Девочку-изверга приговорили к колонии
Авто.Вести.Ru
-
В России запретили продажи "китайца" Chery по итогам краш-теста
- Арестован глава Renault-Nissan
- Россияне назвали самый опасный вид транспорта
- Toyota показала пакет заводского тюнинга для Camry
- Первый видеотест обновленного пикапа Mitsubishi L200
Вести.Экономика
-
США обвиняют Китай в активизации экономического шпионажа
- Холодная война между США и Китаем неизбежна
- Что на самом деле обвалило нефтяные котировки на прошлой неделе?
- Bloomberg Billionaires Index: 10 самых богатых людей мира
- 8 главных экономических тем этой недели
Недвижимость
-
Мэр назвал чиновников дебилами из-за детской площадки
- Женщина поселилась во дворе, потому что дочь отобрала у нее квартиру
- Оплата ЖКХ больше всего раздражает россиян
- Парковка в Москве подорожает вдвое
- Робот-каменщик построил дом за два дня
- Дожить до сноса: столичные хрущевки решили отремонтировать
Вести.Медицина
-
Лекарство от рака нашли в тропическом лесу
- Детей после сотрясения мозга вредно держать «в тишине и покое»
- Ученые объяснили, почему люди видят призраков
- Ешь и худей: назван препятствующий набору веса продукт
- 5 странных медицинских экспериментов, о которых вы точно не слышали
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Конфликт школьника и учителя дошел до полиции
- Мошенники в банке меняли деньги на бутафорские банкноты
- Кроссовер въехал в микроавтобус с радаром ОСКОН
- Именитые спортсмены развивают дворовый хоккей
- В Парке Горького откроют "Фабрику счастливых людей"
- Столице прописали средиземноморскую диету
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Самая яркая галактика поедает сразу трёх соседей
- Дожди в "марсианской" пустыне Атакама уничтожили практически всё живое
- Чай или кофе? Сделать выбор помогут гены
- Термоядерный реактор в семь раз обошёл центр Солнца по температуре плазмы
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения