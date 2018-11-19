Заправка и ремонт спутников на орбите начнётся уже в 2019 году

Бросить автомобиль и купить новый, если у него закончилось горючее или ему нужен мелкий ремонт? Немыслимо. Между тем с космическими аппаратами до сих пор поступают именно так. Чтобы прекратить это расточительство, сразу несколько фирм анонсировали проекты по дозаправке и ремонту спутников прямо на орбите. Первый запуск должен состояться уже в следующем году.

Спутникам нужно топливо, чтобы поддерживать в норме свою орбиту и ориентацию. Когда его запас иссякает, вполне ещё работоспособный аппарат приходится списывать со счетов, как это случилось недавно с прославленным орбитальным телескопом Kepler и не менее знаменитым космическим зондом Dawn.

"Это буквально выбрасывание [на ветер] сотен миллионов долларов", – говорит в материале агентства AFP вице-президент компании SSL Аль Тадрос (Al Tadros).

Чтобы переломить ситуацию, фирма в сотрудничестве с американским ведомством DARPA разработала проект "Роботизированное обслуживание геосинхронных спутников" (Robotic servicing of geosynchronous satellites, или RSGS).

В рамках проекта создаётся беспилотный космический корабль. Он будет обслуживать спутники, расположенные на геосинхронной орбите на расстоянии около 36 тысяч километров от Земли (для сравнения: высота орбиты МКС составляет около 400 километров). Там в настоящее время работает около 500 аппаратов, большинство из них – это спутники связи.

Как сообщается на сайте компании, аппарат обслуживания сможет дозаправить спутник, произвести внешний осмотр и передать на Землю его результаты, снабдить миссию новой полезной нагрузкой и, возможно, даже устранить поломки.

Пробный запуск столь амбициозной миссии намечен уже на 2021 год.

Ещё более близкие сроки заявлены компанией SpaceLogistics LLC. Их детище – это "Транспортное для продления миссии" (Mission extension vehicle, или MEV).

MEV сможет пристыковаться к спутнику и фактически взять его на буксир. Аппарат послужит для исчерпавшего запасы топлива "клиента" новым двигателем, выполняющим коррекцию орбиты и ориентации. Тем самым срок "подшефной" миссии может быть значительно продлён.

Когда же горючее подойдёт к концу и у MEV, буксир уведёт пристыкованный спутник на "орбиту-кладбище" в 300 километрах от исходной. Это необходимо, чтобы аппарат, превратившись в космический мусор, не представлял опасности для других миссий, расположенных на востребованной геосихронной орбите. Напомним, кстати, что прецедент "космического ДТП" уже был.

Компания заключила контракт с телекоммуникационным гигантом Intelsat, управляющим 50 спутниками. Первый запуск MEV запланирован на 2019 год.

Та же фирма разрабатывает более простую и дешёвую версию "космического буксира". Это Mission extension pods (MEPs), что можно перевести как "Подвесные двигатели для продления миссии". MEPs отличаются от MEV тем, что выполняют меньше видов операций по коррекции орбиты, а также не контролируют ориентацию спутника.

В более далёкой перспективе SpaceLogistics LLC планирует использовать "Роботизированное транспортное средство [для космических] миссий" (Mission robotic vehicle, или MRV). MRV представляет собой продвинутую версию MEV. Помимо буксировки, оно сможет выполнять осмотр спутника, пристыковывать дополнительные модули и ремонтировать его. В этом отношении MRV аналогична аппарату, создаваемому в SSL.

Обе компании заявляют, что их детища будут совместимы практически со всеми существующими спутниками, используемыми на геосинхронной орбите.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о других перспективных системах, испытания которых на орбите уже начались. Так, мы рассказывали о космическом лифте и спутнике для уборки космического мусора.