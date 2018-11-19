Пособие по безработице выросло почти вдвое

В России увеличиваются размеры пособия по безработице. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Кроме того, впервые вводятся пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста (их размер составит от 1500 до 11280 рублей).

Как уточняет "Интерфакс", с 1 января следующего года размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице для граждан, признанных безработными, повышаются с 850 до 1500 рублей и с 4900 до 8000 рублей. Документ подписан Дмитрием Медведевым.

Минтруд РФ подчеркивает, что это самое крупное повышение пособия по безработице с 2009 года.