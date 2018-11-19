Тема:

Эволюция и эволюционные процессы 40 минут назад

Новости Наука

19 ноября 201817:51 Юлия Воробьёва

Физики объяснили кубическую форму фекалий вомбатов

Вомбаты – австралийские эндемики, внешне напоминающие миниатюрных медведей. Длина их тела колеблется от 70 до 130 сантиметров, а вес может составлять от 20 до 45 килограммов.
Фото JJ Harrison/Wikimedia Commons.

Американские учёные нашли объяснение феномену, который долгое время не давал покоя многим биологам. Речь идёт об одной уникальной способности вомбатов, сумчатых травоядных млекопитающих, обитающих в Австралии.

Исследователям давно известно, что вомбаты – единственные животные в мире, фекалии которых имеют кубическую форму.

По данным специалистов, обмен веществ у вомбатов весьма медленный и эффективный. Чтобы переварить еду, им необходимо до 14 дней. За один акт испражнения эти млекопитающие производят от четырёх до восьми "единиц навоза" диаметром порядка двух сантиметров.

При этом за один вечер вомбаты могут произвести от 80 до 100 таких кубиков, которые затем собирают и размещают в "стратегически важных" местах – неподалёку от нор, на брёвнах или камнях. Таким образом они, во-первых, обозначают границы своих владений, а во-вторых, привлекают партнёров.

Поскольку эти зверьки обитают в норах под землёй и ведут ночной образ жизни, они обладают не лучшим зрением. Потенциального жениха или невесту им разглядеть сложно, зато пахучие и визуально заметные конструкции служат хорошим ориентиром.

Но если бы фекалии этих животных имели "каноничную" форму, то выстроить из помёта относительно крупную конструкцию было бы невозможно.

После таких рассуждений большинство эволюционных биологов приходит к выводу, что способность вомбатов производить фекалии кубической формы – это своего рода адаптация, а не биологический "побочный эффект". Правда, объяснить специфический навык им не удавалось, пока к работе не подключились физики.

Команда под руководством Патрисии Ян (Patricia Yang) из Технологического института Джорджии решила изучить гидродинамику жидкостей, в том числе крови, переваренной пищи и мочи, непосредственно в телах животных. Учёные хотели узнать, какие отличительные особенности пищеварительных процессов и структур мягких тканей вомбатов могут объяснить странную форму их фекалий.

Специалисты исследовали пищеварительные тракты животных, погибших в результате ДТП. Образцы для работы им "поставляли" австралийские коллеги.

Команда обнаружила, что на завершающем этапе пищеварения кал вомбатов видоизменяется: из жидковатой субстанции он переходит в более твёрдое состояние, после чего происходит разделение на небольшие кубики. А за формирование последних отвечают стенки кишечника.

Исследователи уточняют, что формирование фекальных кубиков происходит на небольшом отрезке кишечника – он составляет около 8% от всей его длины.

Кубики формируют сами стенки кишечника благодаря изменению давления. В ходе работы кишечник вомбатов то сокращается, то раздувается как длинный воздушный шар. В результате степень упругой деформации колеблется от 20% на углах куба до 75% на его рёбрах.

Возможно, скептикам такое открытие может показаться бесполезным (и даже претендующим на Шнобелевскую премию), однако на самом деле оно открывает перед инженерами большие перспективы.

Авторы работы подчёркивают, что в мире дикой природы кубические структуры встречаются редко. Такую форму материал, будь то спрессованные гранулы сахара или строительный полимер, получает при особой обработке. Этот метод называется экструзия, в двух словах его можно охарактеризовать как литьё под давлением через формующее отверстие.

"В настоящее время у нас есть только два метода для производства кубов: мы их либо формируем, либо вырезаем. Теперь у нас есть третий способ", — отмечает Патрисия Ян.

По мнению её команды, новые данные можно будет использовать в машиностроении, для усовершенствования производственных процессов.

Кроме того, информация может пригодиться медикам и исследователям, которые изучают различные свойства ЖКТ и методы лечения соответствующих заболеваний, а также "транспортные" возможности мягких тканей.

Подробный отчёт о своей работе авторы представили на 71-й встрече Американского физического общества.

Добавим, что исследование экскрементов может показаться не самым приятным занятием, однако такие работы помогли сделать множество любопытных открытий. К примеру, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что королевы голых землекопов при помощи фекалий превращают "подчинённых" в нянек для своего потомства, а белые носороги посещают огромные кучи навоза, чтобы узнать последние новости.

Между тем изучение древних человеческих экскрементов помогло подтвердить диагнозы Гиппократа, а окаменелые фекалии травоядных динозавров показали, что те не всегда придерживались вегетарианской диеты.

Ранее по теме

Сейчас

17:47

Пособие по безработице выросло почти вдвое

16:03

При столкновении двух машин в Башкирии погибли шесть человек

15:19

В центре Москвы на трамвайные пути упал провод под напряжением

14:38

Кремль: дело Браудера никак не связано с делом Скрипалей

14:05

Минобороны показало, как работают российские Су-57 в сирийском небе

13:20

В небе над Москвой опасно сблизились два самолета

11:14

Россия объявит Браудера в международный розыск

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В Японии арестован бывший глава совета директоров "АвтоВАЗа"

В Японии арестован бывший глава совета директоров "АвтоВАЗа"

34 минуты назад
Путин и Эрдоган дали команду на укладку последней секции "Турецкого потока"

Путин и Эрдоган дали команду на укладку последней секции "Турецкого потока"

2 часа назад
Кремль: дело Браудера никак не связано с делом Скрипалей

Кремль: дело Браудера никак не связано с делом Скрипалей

3 часа назад
ДТП с Аленичевым: ДПС разбирается в аварии с главным тренером "Енисея"

ДТП с Аленичевым: ДПС разбирается в аварии с главным тренером "Енисея"

1 час назад
При столкновении двух машин в Башкирии погибли шесть человек

При столкновении двух машин в Башкирии погибли шесть человек

2 часа назад
"Он сам не хотел": друзья Евгения Осина говорят, что ему было уже не помочь

"Он сам не хотел": друзья Евгения Осина говорят, что ему было уже не помочь

26 минут назад
Bloomberg Billionaires Index: 10 самых богатых людей мира

Bloomberg Billionaires Index: 10 самых богатых людей мира

3 часа назад
Вышел новый трейлер блокбастера "Т-34"

Вышел новый трейлер блокбастера "Т-34"

3 часа назад
Ученик с переломом, учитель уволен: конфликт в столичной школе дошел до полиции

Ученик с переломом, учитель уволен: конфликт в столичной школе дошел до полиции

3 часа назад
В небе над Москвой два самолета опасно сблизились из-за ошибки пилота

В небе над Москвой два самолета опасно сблизились из-за ошибки пилота

4 часа назад
На Южном Урале появилась единственная в мире кормушка для йети

На Южном Урале появилась единственная в мире кормушка для йети

6 часов назад
Дмитрий Исаев рассказал, почему променял одну балерину на другую

Дмитрий Исаев рассказал, почему променял одну балерину на другую

3 часа назад
"Великие имена России": определен список финалистов

"Великие имена России": определен список финалистов

19 часов назад
"Доктор Рихтер. Продолжение": сложнее, интереснее, мощнее

"Доктор Рихтер. Продолжение": сложнее, интереснее, мощнее

16 минут назад
Осталось 2 дня! Прими участие в самом популярном киберспортивном конкурсе

Осталось 2 дня! Прими участие в самом популярном киберспортивном конкурсе

5 часов назад
"День Терезы": "Театриум на Серпуховке" отмечает 25-летний юбилей

"День Терезы": "Театриум на Серпуховке" отмечает 25-летний юбилей

6 часов назад
Штраф против пылесоса: можно ли остановить махинации с газовыми счетчиками

Штраф против пылесоса: можно ли остановить махинации с газовыми счетчиками

8 часов назад
Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

15.11.2018 09:00
Потому что фотографировал: девушка попала в аварию и напала на очевидца. Видео

Потому что фотографировал: девушка попала в аварию и напала на очевидца. Видео

23 минуты назад
Физики объяснили кубическую форму фекалий вомбатов

Физики объяснили кубическую форму фекалий вомбатов

33 минуты назад
Автобус с 70 школьниками попал в грязевую ловушку из-за наводнения в Испании

Автобус с 70 школьниками попал в грязевую ловушку из-за наводнения в Испании

1 час назад
ЧП в Южной Корее: пожар в центре ядерных исследований

ЧП в Южной Корее: пожар в центре ядерных исследований

1 час назад
Уснувший за рулем пьяный водитель чудом не сгорел в салоне своей BMW

Уснувший за рулем пьяный водитель чудом не сгорел в салоне своей BMW

1 час назад
Создатели игры про вампиров извинились перед Чечней

Создатели игры про вампиров извинились перед Чечней

2 часа назад
Отбеливание зубов: плюсы и минусы

Отбеливание зубов: плюсы и минусы

2 часа назад
Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона

Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона

2 часа назад
Названы регионы с самыми "резкими" водителями

Названы регионы с самыми "резкими" водителями

3 часа назад
Дефицита топлива из-за пожара в Капотне не будет

Дефицита топлива из-за пожара в Капотне не будет

3 часа назад
Минобороны показало, как работают в Сирии российские Су-57

Минобороны показало, как работают в Сирии российские Су-57

4 часа назад
"Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"

"Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"

4 часа назад
Стоимость парковок в центре Москвы вырастет ради борьбы с трафиком

Стоимость парковок в центре Москвы вырастет ради борьбы с трафиком

5 часов назад
В Смоленске мужчины запихнули в машину ящик с трупом убитого собутыльника. Видео

В Смоленске мужчины запихнули в машину ящик с трупом убитого собутыльника. Видео

5 часов назад
Земля "пьёт" гораздо больше морской воды через Марианский жёлоб, чем считалось ранее

Земля "пьёт" гораздо больше морской воды через Марианский жёлоб, чем считалось ранее

5 часов назад
Вандалы в Петербурге закрасили мемориальную надпись про артобстрел на Невском

Вандалы в Петербурге закрасили мемориальную надпись про артобстрел на Невском

5 часов назад
Пьяный москвич поджег комнату консьержки за отказ пропустить его к бывшей жене

Пьяный москвич поджег комнату консьержки за отказ пропустить его к бывшей жене

5 часов назад
Медведев: в идущей в мире торговой войне не будет победителей

Медведев: в идущей в мире торговой войне не будет победителей

6 часов назад
У Amazon потребовали запретить советскую символику

У Amazon потребовали запретить советскую символику

6 часов назад
Патмос: остров-скала в алтайской глуши

Патмос: остров-скала в алтайской глуши

6 часов назад
Какая диета "запретит" потерянным килограммам вернуться

Какая диета "запретит" потерянным килограммам вернуться

6 часов назад
Ученые выяснили, что вреднее, - жиры или углеводы

Ученые выяснили, что вреднее, - жиры или углеводы

7 часов назад
Мужчина год хранил тело любовницы в цементе под балконом

Мужчина год хранил тело любовницы в цементе под балконом

7 часов назад
Футболист Пентек узнал о своих партнерах по команде "на PlayStation"

Футболист Пентек узнал о своих партнерах по команде "на PlayStation"

7 часов назад
Очевидцы сняли на видео последствия огненного ДТП в Петербурге, где погибли два человека

Очевидцы сняли на видео последствия огненного ДТП в Петербурге, где погибли два человека

7 часов назад
Обзор смартфона Huawei Mate 20: тройная камера, удвоенный "интеллект"

Обзор смартфона Huawei Mate 20: тройная камера, удвоенный "интеллект"

7 часов назад
С 1 января пособие по беременности превысит 300 тысяч

С 1 января пособие по беременности превысит 300 тысяч

8 часов назад
Бизнесмен восстанавливает родную деревню и сдает там бесплатно дома

Бизнесмен восстанавливает родную деревню и сдает там бесплатно дома

8 часов назад
Вести.net: российские блогеры рассекретили бюджетный смартфон Google

Вести.net: российские блогеры рассекретили бюджетный смартфон Google

8 часов назад
Как будут выглядеть герои мультфильмов на пенсии

Как будут выглядеть герои мультфильмов на пенсии

8 часов назад
Пресс-конференция, послание, съезд: Песков поделился планами Путина на конец года

Пресс-конференция, послание, съезд: Песков поделился планами Путина на конец года

8 часов назад
"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

15.11.2018 17:14