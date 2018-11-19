В Риме запретили выпивать ночью, купаться в фонтанах и носить костюм Цезаря

Власти Рима приняли новый закон, согласно которому жителям и гостям итальянской столицы отныне нельзя употреблять алкоголь по ночам в общественных местах, а также купаться и наряжаться Цезарем, сообщает The Local.

Чиновники отметили, что потратили на принятие новых законов несколько десятков лет.

"Люди в костюмах Цезаря ужасно раздражают туристов, ряженые ведут себя крайне назойливо. Отныне штраф за подобный маскарад – 400 евро", — заявили власти Рима.

"Впервые за 72 года мы рады представить вам новые правила поведения в городе, сформулированные городской полицией", — добавили чиновники.

Теперь за распитие алкоголя в общественном месте после 22 часов придется заплатить 150 евро (а продавцу спиртного – 280 евро). Плавание в фонтанах обойдется весельчакам в 900 евро.