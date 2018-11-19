Найденная в Румынии картина Пикассо оказалась подделкой

Картина Пабло Пикассо "Голова Арлекина", найденная в ноябре в Румынии, оказалась подделку. Произведение искусства обнаружили местная писательница Мира Фетику и нидерландский журналист Фрэнк Уэстерман. Оказалось, они стали частью арт-розыгрыша, сообщает AP.

В 2012 году из музея "Кюнстхал" в Роттердаме украли более десятка шедевров. Среди них были работы Пикассо, Клода Моне, Люсьена Фрейда, Поля Гогена, Анри Матисса, Мейера де Хаа. Стоимость украденного оценивалась в 100 миллионов евро.

В 2013 год в Бухаресте были арестованы трое граждан Румынии по подозрению в краже семи картин. Произведения искусства, впрочем, так и не нашли. По словам матери одного из задержанных, она сначала закопала шедевры на одном из местных кладбищ, а затем выкопала и сожгла картины.

Тем не менее, многие не оставляли надежду когда-нибудь найти шедевры. Среди таких искателей была румынская писательница Мира Фетику, которая в 2015 году выпустила роман о "краже века".

Осенью Фетику получила электронное письмо, в котором говорилось, что искать украденную картину Пикассо "Голова Арлекина" стоит в лесу уезда Тулча. Женщина вместе с нидерландским другом Фрэнком Уэстерманом отправилась на поиски шедевра и действительно нашла картину.

Произведение искусства было передано властям Румынии. Позже эксперты заявили, что картина поддельная, а Фетику получила письмо о том, что она стала частью арт-провокации, которую устроила неких бельгийских театральных режиссеров.

Авторы послания не уточнили, в чем был смысл их акции, но добавили, что разослали шесть писем, однако на поиски картины отправилась только Фетику.

Писательница заявила, что разочарована, но не жалеет о своей попытке.