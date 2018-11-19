Спецслужбы ищут украинку, у которой "гостил" сын премьера Чехии

Чешские спецслужбы разыскивают гражданку Украины, у которой якобы жил сын премьер-министра европейского государства Андрея Бабиша. Известно о не стало после публикации местными СМИ видео с Бабишем-младшим, который рассказал, что в 2017 году его "похитили" и перевезли в Крым. Там его сопровождал россиянин по имени Петр Протопопов, пишет агентство РИА Новости.

На полуострове 35-летний сын премьера познакомился с украинской, после чего сбежал с ней в Кривой Рог, где жил некоторое время. Бабиш-старший уже заявил, что его сын – шизофреник и не стоит серьезно воспринимать его слова. А Протопопов – это просто опекун сына.

Несмотря на слова политика, спецслужбы все равно ищут женщину, у которой жил Бабиш-младший, уверены журналисты. Силовики считают, что она могла собрать какой-то компромат и даже передать его россиянам.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация, будто сын чешского премьер-министра был "похищен" и вывезен в Крым, похожа на провокацию.