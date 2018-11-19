Рост цен на топливо, дороги и криминал: протестующие перекрыли три трассы в Закарпатье

В Закарпатской области Украины протестующие перекрыли сразу три главные трассы в регионе. Жители недовольны ростом цен на топливо и газ, а также криминальной обстановкой и состоянием дорог.

Кроме того, митингующие требуют упростить растаможку автомобилей с европейскими номерами. Происходит это так: демонстранты ходят туда-сюда по пешеходному переходу, не пропуская машины.

С 1 ноября 2018 года стоимость газа для украинцев повысилась почти на четверть — до 305 долларов за тысячу кубометров, напоминает телеканал "Россия 24".