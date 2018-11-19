В ДТП пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Подмосковье.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МВД Московской области.

Авария произошла на 33-м километре автодороги "Урал".

Отмечается, что семерым пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, восьмого пришлось отправить в больницу. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают причину происшествия.