Благодаря воле и мужеству: "Турецкий поток" выходит из моря

Важнейшая экономическая новость дня: завершено строительство морского участка "Турецкого потока" — крупной газотранспортной системы, которая будет обеспечивать российским топливом и Турцию, и Южную Европу. Работы выполнены досрочно, и их окончание было отмечено особой и очень эффектной церемонией. Команду на спуск в воду последней трубы дали по видеоконференции из Стамбула Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Что это событие значит для обеих стран и для всего региона?

Гигантский трубоукладчик уже у берегов Турции. Судно по размеру — словно несколько футбольных полей. На верхней палубе — монтаж труб, на нижней — сварка. Все — в автоматическом режиме. Каждый сварной шов проверяют ультразвуком. Их уже 150 тысяч. И вот — последний. Замыкающий стык уже находится на стейгере. Труба "Турецкого потока" с замыкающим стыком спущена в акваторию Черного моря.

Морской участок начинается в Краснодарском крае, недалеко от Анапы, и идет по дну Черного моря. Две нитки. Мощность каждой — свыше 15 миллиардов кубометров газа в год. Пункт назначения — поселок Кыйыкей, черноморское побережье Турции. До Стамбула — два часа езды. Именно здесь заканчивается морская часть "Турецкого потока".

Работы шли непрерывно. Газопровод увеличивался каждые сутки примерно на несколько километров. И вот теперь морской участок сооружен. "Турецкий поток" называют самой крупной газотранспортной системой в мире, расположенной на такой глубине — почти 2200 метров. И особую роль в том, что проект стал возможен, напоминает Владимир Путин, сыграл лично президент Эрдоган.

"Мы с вами знаем, кто предложил само название этому проекту — "Турецкий поток". Сегодня, спустя всего лишь два года с начала реализации этого масштабного проекта, пройден самый сложный его этап, — констатирует Владимир Путин. — Хотел бы обратить ваше внимание, что добыча, транспортировка газа это не примитивная работа, как кому бы то ни было могло показаться, это сложная, это не просто дырку просверлить в земле и газ качать, в ходе строительства применяются самые новые технологические решения, используется самая современная техника, соблюдаются наиболее строгие экологические стандарты и нормы".

Российское голубое топливо позволит газифицировать многие небольшие поселки, где сейчас топят углем или дровами. Хозяин небольшого кафе Чингиз Мехмет угощает ароматным душистым чаем. Здесь можно и перекусить — предлагают местную колбасу суджук. Главное, чтобы электричество было. "Чай завариваем с помощью электроплиты, — рассказывает хозяин кафе. — Но электричество бывает, и отключают. Приходится подключать газовый баллон. Это всегда столько времени занимает! Клиенты недовольны".

Россиянам Чингиз Мехмет всегда рад. Такая же дружеская атмосфера — и на церемонии в Стамбуле. Когда Эрдоган говорит о важности диалога с Москвой, его выступление то и дело прерывается аплодисментами. "В течение долгих лет укреплялась турецко-российская дружба, — отмечает президент Турции. — Мы никогда не определяли наши отношения в зависимости от каких-либо давлений третьих стран".

Собственно, только такая степень доверия и позволила осуществить сложнейший технологический проект. По "Турецкому потоку" газ пойдет и в страны Южной Европы. "Я выражаю признательность президенту Турецкой республики господину Эрдогану за проявленную им политическую волю и мужество, — продолжает Владимир Путин. — Почему? Да потому что в условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются".

Многие в зале в этот момент вспомнили о печальной судьбе "Южного потока". Он должен был пройти через Болгарию, где сейчас кусают локти. София в угоду Брюсселю и Вашингтону сама ставила палки в колеса. И в итоге Россия от строительства отказалась. Теперь соседи расстроены — только за транзит они получали бы 400 миллионов евро ежегодно. Но надеются, что "Турецкий поток" дотянется и до них.

Заинтересованы и другие страны. Рассмотреть вариант продления через Венгрию Путина лично просил премьер Орбан. Свой интерес — у Греции, Сербии, Италии. А в Вашингтоне нервничают: стабильность и предсказуемость газового рынка Европы США не устраивает. Недовольны и в Киеве. Путин ясно дает понять: никаких поводов для волнений.

"Проекты подобного рода и данный проект в частности не направлен против интересов кого бы то ни было, — заверяет российский лидер. — Проекты подобного роды носят исключительно созидательный характер. Они направлены на то, чтобы развивать отношения между государствами, создавать устойчивые условия для развития экономики, повышения на этой базе благосостояние граждан наших стран. Реализация проектов подобного рода и этого в частности яркий и хороший пример умения защищать свои национальные интересы, потому что "Турецкий поток" полностью соответствует интересам национальной экономики Турецкой республики".

Теперь предстоит завершить сухопутный отрезок. Вопросы двусторонних отношений Путин и Эрдоган обсудили отдельно. И все говорит о том, что настроение у лидеров хорошее. Детальный разговор, а затем Эрдоган лично проводил президента России. И такой настрой во многом может служить образцом добрососедских отношений.