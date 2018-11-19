Браудер травил своих подельников. В теле Магнитского обнаружен яд

Сергей Магнитский мог быть отравлен по заданию британского финансиста Уильяма Браудера. Генпрокуратура России сегодня озвучила новую версию смерти аудитора Hermitage Capital. Версию, к которой ее эксперты склоняются после появления новых деталей этого громкого дела, а также выяснения странных обстоятельств гибели других компаньонов Браудера. Против самого финансиста, уже осужденного заочно на 9 лет, возбуждено еще одно уголовное дело.

Беглый финансист Браудер не только мошенник, но еще и создатель транснациональной преступной группировки и, возможно, заказчик нескольких убийств. К такому выводу пришли в Генеральной прокуратуре в ходе расследования целой серии уголовных дел, в каждом из которых так или иначе фигурировало имя Браудера.

Возбуждено новое уголовное дело о создании международного преступного сообщества, которое действовало с 1997 года. Кроме хищений миллиардов рублей, теперь Браудера подозревают и в причастности к загадочной гибели четырех бывших сообщников.

"Рассматривается версия об отравлении с использованием диверсионно-химических веществ, содержащих соединение алюминия, которое спровоцировало развитие у жертв острой сердечно-печеночной недостаточности. Таким образом была инсценирована картина их естественной смерти", — поясняет представитель генеральной прокуратуры РФ Михаил Александров.

В России целенаправленные исследования таких веществ не проводились. Зато десятки лет это делали в лабораториях США, Франции и Италии. В этих странах, по данным Генпрокуратуры России, накоплен большой опыт по разработке подобных токсичных соединений для использования в военных целях. В Генпрокуратуре назвали и фамилии погибших. Среди них бухгалтер Сергей Магнитский, который и разработал для Браудера схему по уходу от налогов. В крови Магнитского, по данным Генпрокуратуры, также обнаружены следы яда.

"Браудер, безусловно, имел мотив на его физическое устранение с целью сокрытия его причастности к ранее совершенным преступлениям", — добавляет Александров.

Эту версию подтвердил и журналист Олег Лурье. В 2009 году он сидел в одной камере с Магнитским и знал, что люди Браудера уговаривали подписать бухгалтера липовые бумаги с показаниями.

Браудер заблаговременно готовил почву для мифа о Магнитском, как о борце с коррупцией. С подачи Браудера был принят дискриминационный "акт Магнитского", который наложил санкции на ряд российских граждан. По данным прокуратуры, Браудер пролоббировал принятие акта на деньги, украденные в России.

"Часть этих средств была потрачена на спонсирование выборного процесса", — поясняет официальный представитель генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

Ими делались более чем щедрые и неоднократные пожертвования в фонд Демократической партии США. Сам Уильям Браудер сегодня уже успел прокомментировать заявление Генпрокуратуры.

"В преддверии решения Интерпола о том, быть ли представителю России главой организации, российская прокуратура провела огромную пресс-конференцию обо мне и том, как они будут преследовать меня в любой точке мира. Я действительно задел их за живое с "актом Магнитского", — написал Браудер в своем микроблоге Twitter.

На лжи Браудера ловил даже суд в США и юристы из компании BakerHostetler, представлявшие Браудера.

"В заявлении BakerHostetler также указано, что Браудер и его доверенные лица заявляли неверные сведения с целью совершить мошенничество, дистанцироваться от него. И дословно: повесить это мошенничество на российские власти", — говорит советник генерального прокурора РФ Николай Атмоньев.

Новые дела на Браудера возбудили в рамках конвенции ООН о противодействии транснациональной преступности. А значит теперь оправдания западных стран о том, что они не могут выдать Браудера России, безосновательны.