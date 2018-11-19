Кудрин объяснил свой уход из ЦСР конфликтом интересов

У Центра стратегических разработок новый руководитель. Вместо руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина председателем совета центра стал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Буквально полгода назад Стратегия развития России до 2024 года, разработанная под руководством Кудрина легла в основу нового майского указа президента. Почему Кудрин уходит именно сейчас и что теперь поменяется?

Алексей Кудрин честно признался — уходить из ЦСР ему грустно. Разработкой экономической программы страны он занимался более двух лет. Но теперь другие обстоятельства.

"Ключевые направления ЦСР связаны с выполнением подготовки программ для правительства. Счетная палата, все-таки, независимый орган, который контролирует выполнение программ правительства и получается некоторый конфликт интересов", — пояснил Алексей Кудрин, руководитель Счетной палаты РФ.

В майский указ президента вошли такие направления как образование, здравоохранение, соцподдержка, развитие предпринимательства и технологий, выход в лидеры мировой экономики, развитие городов и регионов.

Теперь под началом Минэкономики ЦСР будет не только предлагать, но и оценивать результат.

"Первая задача среднесрочная, это наблюдение за тем, как развивается страна, как достигаются национальные цели развития, и главное, это не просто наблюдение, это оценка эффективности тех мер, которые применяются по достижению национальных целей развития", — сообщил Максим Орешкин, министр экономического развития РФ.

Центр был создан в 1999-м по инициативе Владимира Путина. Им руководили и Герман Греф, и Дмитрий Козак. С приходом Максима Орешкина появляется прямая связь с задачами, которые ставит президент.

"Сегодня одна из важнейших задач — цифровизация национальной экономики, всех сфер социальной жизни. Также убежден в том, что ЦСР отработает самым успешным образом подготовку проектов почти 50 законов, которые определены указом президента", — проинформировал общественность Дмитрий Мезенцев, заместитель председателя совета ЦСР.

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У России — хороший запас прочности. Инфляция ниже 4%, пока скромный но все же рост ВВП — по прогнозу в этому году он составит 1,8%. Подушка безопасности есть и повторения встряски 2014-го можно не опасаться.

"Нас ожидает не такой простой период, который мы видели в последние 7-8 лет. Поэтому глобальную экономику будет в определенной степени лихорадить. В 2014 году такое внешнее давление привело к резкой волатильности на финансовом рынке и ослаблению курса рубля. В 2018 году мы видим довольно умеренную волатильность, и курс в целом находится в тех рамках, в которых мы ожидали. Мы ожидаем сохранение роста около отметки 1,5%. У нас и официальный прогноз на 2019 год — 1,3%, поэтому мы кардинальных изменений не ожидаем", – сообщил Орешкин.