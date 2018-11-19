"Я такая боевая": "Маша и Медведь" опасны для английских умов

Даже Герберт Уэллс едва ли поверил бы в то, как современные британцы воспринимают некоторые наши развлечения. Все последние дни со страниц лондонской прессы не сходят публикации о новом русском супероружии. Не о кораблях, не о ракетах, а... о мультфильмах. Культовые герои Маша и Медведь признаны крайне опасными для английских умов. Да и для всех европейских умов вообще.

- Какое добренькое утро!

Обаятельная трехлетняя Маша испортила утро читателям лондонской газеты Times. За чашкой английского чая с молоком британцы прочитали: "Детское шоу — пропаганда для Путина". Об этом огромными черными буквами извещал заголовок на развороте.

"Мультфильм об озорной девочке и медведе, который смотрят миллионы детей Великобритании, обвиняется в том, что он является инструментом "мягкой пропаганды" Кремля", — написала лондонская газета.

- Ух, я такая боевая!

Журналисты пришли к выводу, что мультфильм представляет угрозу как "инструмент мягкой пропаганды".

А натолкнул их на эту мысль британский специалист по разведке, профессор Букингемского университета Энтони Глис. Судя по всему, он внимательно посмотрел все 75 серий, рассчитанные на возраст от трех до шести. И не смог остаться равнодушным.

"У Маши напористый, неприятный характер. При этом она решительна... Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински", — отметил профессор от разведки.

- Ну, голубчики, давайте лечиться! Чем страдаем? Ротик открываем! Губки, зубки, язычок!

А страдают британцы, видимо, политической фобией — страсть, как боятся русских. Впрочем, не только они. На озорную Машу жаловались украинцы, литовцы, эстонцы. Год назад один тамошний эксперт на полном серьезе назвал "Машу и Медведя" угрозой нацбезопасности. И основанием тому послужила серия, где Маша в фуражке и ружьем охраняет грядку с морковкой. От зайца.

- На границе тучи ходят хмуро... – развлекает себя при патрулировании маленькая непоседа.

Далекие от политического закулисья создатели "Маши и Медведя" реакцию Times восприняли с юмором. Мультсериал переведен на 36 языков и показывается в более чем ста странах мира. На YouTube больше сорока миллиардов просмотров. Только один эпизод "Маша плюс каша"...

- Сейчас я буду кушать, сейчас меня покормят! Миша, кашу! Кашу! Кашу!

…набрал более 3 миллиардов просмотров и вошел в пятерку самых популярных видео. Этот детский мир понятный и привычный, потому что дети проказничают точно, как Маша, а с Медведя мама и папа легко срисуют самих себя.

"Так можно назвать пропагандой в принципе все. Полет спутника в космос — пропаганда, кто-то выиграл Олимпиаду — пропаганда. Но это же культурное событие. Такая замечательная старинная и авторитетная газета The Times сегодня сработала на пользу нашего проекта. Сейчас, наверное, сотни тысяч британцев, которые не знали о Маше, сказали, что мультфильм такой российский посмотрят, а мы знаем свойство нашего сериала, по большому счету, большинство из них сразу станет поклонниками", — поясняет сопродюсер мультсериалов Дмитрий Ловейко.

Сейчас художники-аниматоры готовят к запуску новый проект "Машины песни". Напугавшая британцев Маша будет исполнять песни народов мира. Наверняка, коснется и английской эстрады. Но первая серия — про Италию. В Милане мультфильм озорную Машу и доброго медведя уже давно полюбили.

"Маша просто непосредственно делает, пытается познавать то, что вокруг нее происходит и специально гадостей не делает, если что-то делает, случайно все. А медведь как хороший родитель терпеливо на это все смотрит, никак ее жестко не наказывает и пытается объяснить, как устроен этот мир", — добавляет художник-постановщик мультсериала "Маша и Медведь" Илья Трусов.

- Ну кто детей на льду бросает? А если я поскользнусь и упаду?! Ой, падаю, падаю, падаю!

Русская сказка учит детей тому, что уже давно нельзя найти в других мультфильмах: дружить, извиняться, терпеть. И если считать его инструментом "мягкой пропаганды", как настаивают британцы, то лишь в значении культурного влияния. А никак не политического.

"Если Маша из мультика "Маша и Медведь", с точки зрения британских ученых, символизирует современную Россию, то что же тогда воплощает Том из "Том и Джерри"?" – задает риторический вопрос Мария Захарова.

На Западе в годы холодной войны на экране крутили пропагандистские антисоветские мультики. И считали это нормальным. Видимо, поэтому сейчас во всем российском пытаются найти отпечатки собственной нечистоплотности.