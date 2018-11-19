В особняке Брюса Ли разместят детскую школу

В гонконгском особняке, который принадлежал звезде боевиков Брюсу Ли, разместят школу по обучению детей китайской музыке и мандаринскому наречию китайского языка. Учебный центр откроется в сентябре 2019 года, сообщает SCMP.

Реставрацией и ремонтом здания займется глава фонда покойного миллиардера Юй Пан-лина, его внук Пан Чи-пин. Успешный бизнесмен завещал потратить все свое состояние на благотворительность.

"Мы не будем трогать фасад здания. Также неизменной останется мозаика, появившаяся в доме при жизни Брюса Ли", — заявил Пан Чи-пин.

Благотворитель добавил, что новая школа не будет носить имя Брюса Ли, так как у фонда нет прав на имя актера.

"Впрочем, возможно, в этих стенах когда-нибудь начнут преподавать боевые искусства", — отметил Пан Чи-пин.

Реставрация бывшего особняка Брюса Ли должна начаться после 5 февраля, когда закончится китайский новый год.