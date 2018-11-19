Автомобиль, сбивший солиста "Поющих гитар", обнаружен

Полиция нашла автомобиль, который сбил участника группы "Поющие гитары" Валерия Ступанченко. Это белый Citroen, уточняют силовики. На его переднем бампере обнаружили характерные следы, пишет агентство ТАСС.

Напомним, инцидент произошел 18 ноября в Санкт-Петербурге. Ступанченко и его жена получили тяжелый травмы. У Валерия сломаны обе ноги, супруга в реанимации. Водитель скрылся с места ДТП.

Ансамбль "Поющие гитары" был создан в 1966 году. Он прославился такими песнями, как "Синяя птица" и "Нет тебя прекрасней".