19 ноября 201821:44
В США разбился санитарный самолет. Пилот и врачи погибли
В американском штате Северная Дакота разбился медицинский самолет. Жертвами крушения стали три человека. На борту воздушного судна находились пилот и два медицинских работника.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей, ЧП случилось в ночь на понедельник. Самолет вылетел за пациентом, но не достиг пункта назначения и разбился недалеко от города Мандан. По факту катастрофы проводится расследование.
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