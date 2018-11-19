В США разбился санитарный самолет. Пилот и врачи погибли

В американском штате Северная Дакота разбился медицинский самолет. Жертвами крушения стали три человека. На борту воздушного судна находились пилот и два медицинских работника.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей, ЧП случилось в ночь на понедельник. Самолет вылетел за пациентом, но не достиг пункта назначения и разбился недалеко от города Мандан. По факту катастрофы проводится расследование.