Российские керлингисты обыграли Нидерланды на чемпионате Европы

Мужская сборная России по керлингу добилась второй победы на проходящем в эстонском Таллине чемпионате Европы. В пятом матче на континентальном первенстве российские керлингисты обыграли команду Нидерландов – 5:2.

В матче против голландцев за сборную России выступали Михаил Васьков в роли скипа, а также Антон Калалб, Алексей Тузов и Алексей Куликов. После очередного игрового дня россияне продолжают занимать в таблице 6-ю строчку: в их активе 2 победы и 3 поражения.

Во вторник, 20 ноября россияне проведут две встречи с командами Финляндии и Швейцарии.