Космический "грузовик" Cygnus привез на МКС мороженое и фрукты

Вместе с несколькими тоннами продовольствия, аппаратурой и материалами для научных исследований американский грузовой космический корабль Cygnus ("Лебедь") доставил на борт Международной космической станции (МКС) мороженое и свежие фрукты. Также на борт МКС прибыл 3D-принтер, с помощью которого можно производить новые изделия из бывшего в употреблении пластика.

По сообщению американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), стыковка "Сигнуса" с американским сегментом МКС завершилась в 15:31 по московскому времени. Примерно за два часа до этого экипаж МКС захватил сблизившийся со станцией "грузовик" 17-метровой рукой-манипулятором Canadarm2 для последующей пристыковки.

Всего Cygnus доставил на МКС примерно 3,4 тонны груза, передает "Интерфакс". Этот грузовой корабль будет пристыкован к МКС более двух месяцев, в течение которых экипаж разгрузит его и наполнит отработанным оборудованием и другими подлежащими утилизации грузами. После этого корабль отчалит. Планируется, что 18 февраля 2019 года Cygnus будет сведен с орбиты и будет затоплен в акватории Тихого океана. Большая часть космического "грузовика" сгорит в плотных слоях атмосферы Земли.

Накануне к МКС причалил российский транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-10", доставивший с Земли более двух тонн различных грузов — запасы топлива и воздуха, различное оборудование, продукты и посылки от родных для космонавтов.

До этого грузы доставляли на МКС в июле. Из-за октябрьской аварии "Союза МС-10" нынешний запуск "Прогресса" состоялся почти на три недели позже запланированной даты.