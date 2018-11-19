Китай объяснил, почему не подписана итоговая декларация саммита АТЭС

26-й саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) впервые с 1993 года завершился без подписания итоговой декларации из-за того, что некоторые стороны навязывали свои взгляды, продвигая идеи протекционизма и односторонности в принятии решений.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал министр иностранных дел Китая Ван И.

Он подчеркнул, что навязчивость отдельных участников в навязывании собственных национальных интересов вызвало недовольство у многих стран, в том числе у Китая, поскольку не соответствует главному принципу АТЭС – общему согласию по основным вопросам, к которому неизменно приходят участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объяснил отсутствие итогового документа торговыми войнами.

26-й саммит организации прошел 17-18 ноября в городе Порт-Морсби – столице Папуа — Новой Гвинеи. В работе АТЭС приняли участие руководители стран и правительств России, Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Южной Кореи, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Перу, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Чили и Японии, Гонконга и Тайваня.

Следующая встреча в рамках международной организации планируется в ноябре 2019 года в Чили.