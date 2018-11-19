На Трампа подали в суд сенаторы-демократы

Три сенатора-демократа подали иск против Дональда Трапа из-за назначения исполняющим обязанности генпрокурора Мэттью Уитакера. 7 ноября с этой должности был уволен глава министерства юстиции Джефф Сешнс.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на сенаторе Ричарде Блументаля, иск подан в столице США от имени сенаторов Ричарда Блументаля, Шелдона Уайтхауза и Мэзие Хироно. Это назначение не дает сенаторам "выполнить наложенную на нас конституцией обязанность по скрупулезному рассмотрению кандидатуры на высший пост в правоохранительных органах (страны)", считает Блументаль.

Ранее стало известно, что Сешнс самоустранился от "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера, Уитакер этого делать не намерен.

Расследование вмешательства РФ в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером.