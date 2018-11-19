В Италии в городе, где живут 120 человек, за 10 дней зафиксировали 58 тысяч нарушений скорости

Власти маленького итальянского города Акветико, где проживают 120 человек, опубликовали удивительную статистику. За десять дней они зарегистрировали более 58 тысяч случаев превышения скорости. Произошло это вскоре после того, как в городке появилась первая дорожная камера, сообщает Corriere.

Решение установить камеру власти Акветико приняли после того, как к ним поступило рекордное количество жалоб на лихачей от местных жителей. Оказалось, они были правы. На центральном городском перекрестке нарушения ПДД случались едва ли не каждую минуту.

Выяснилось, что многие водители превышали установленный в населенном пункте скоростной лимит в 50 километров в час, почти втрое. Самые отчаянные "гонщики" сильно превышали скорость даже не ночью, а днем, во время оживленного движения.



Мэр Акветико объяснил такую статистику тем, что многие автомобилисты из соседнего Пьемонта мчат через его город к северному побережью Италии, так как это самый короткий путь.



Пока власти города решили бороться с лихачами штрафами и камеру убирать не собираются.