Поль Погба согласился на возвращение в "Ювентус"

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба дал свое согласие на переход в туринский "Ювентус". Чемпион мира вернется в свой прежний клуб уже в ближайшее трансферное окно.

О своем решении француз уже сообщил своим бывшим одноклубникам из Турина, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Corriere dello Sport. Ранее сообщалось о том, что Погба имеет непростые отношения с главным тренером "МЮ" Жозе Моуриньо.

Напомним, что накануне француз признавался в своем желании вернуться в состав "бьянконери", за который выступал с 2012 по 2016 годы. С туринским клубом Погба становился четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и трехкратным победителем Суперкубка Италии.