Дешевле и эффективнее. В США сравнили российский "Триумф" и американский "Патриот"

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" превосходит не только американский аналог Patriot, но и даже систему ПРО THAAD. Россиянин заметно дешевле, при этом дальнобойнее и может перехватывать самые разные цели: от беспилотников до боевых частей баллистических ракет. К такому выводу пришел американский телеканал CNBC после общения с источником в разведке США.

Также журналистам стало известно, что цена одного "Триумфа" – 500 миллионов долларов, в то время как стоимость Patriot достигает 1 миллиарда долларов. Противоракетный THAAD еще дороже – 3 миллиарда. Кроме того, российское оружие привлекательно еще и меньшим количеством ограничений и запретов, которые продавец накладывает на покупателя.

Ранее о превосходстве С-400 над другими ЗРК заявили в "Рособоронэкспорте". Одна из самых выдающихся характеристик российского комплекса – радиус действия. Он достигает 380 километров, в то время как у иностранных ЗРК – не более 200 километров. Время подготовки к стрельбе у С-400 составляет всего 5 минут. Это в три раза быстрее, чем у других систем ПВО.

Стоит отметить, что 15 ноября телеканал CNBC сообщил со ссылкой на разведку США, что российскими ЗРК уже интересуются 13 стран. Среди них, например, Алжир, Вьетнам, Египет, Ирак или Марокко. И это помимо тех государств, которые С-400 уже покупают: Китай, Турция и Индия.