Почему Киеву советуют задушить Донбасс

Заявление украинского генерала, ещё недавно бывшего заместителем начальника Генштаба, Игоря Романенко вызвало неоднозначную реакцию, как в СМИ, так и в политических кругах.

В интервью одному из украинских изданий генерал сообщил, что американские советники, руководящие событиями на Украине рекомендовали местным военным организовать полную блокаду ДНР и ЛНР, лишив регион всех поставок, включая воду и электричество и таким образом создать на неподконтрольной Киеву территории революционную ситуацию.

Имелось ввиду, что бедственное положение людей доведёт их до отчаяния и в непризнанных республиках воцарится хаос.

Россия, якобы, не сможет повлиять на такое положение дел и это, по какой-то странной логике, позволит сдвинуть ситуацию в пользу нынешнего украинского руководства.

Откровения Романенко скорее всего останутся лишь на его совести и вряд ли найдётся хоть один полномочный “эксперт” с американской стороны, на которых ссылается украинский генерал, способный подтвердить его слова.

Нельзя исключать и того момента, что подобные высказывания являются умышленной утечкой в информационное пространство для оценки возможной реакции Москвы и её шагов в моделируемой ситуации.

Как бы то ни было, подобная тактика вполне укладывается в схему приоритетных действий Киева в отношении гражданского населения на своей территории.

К сожалению, после переворота 2014 года в украинское руководство, особенно в те чиновничьи структуры, которые отвечают за идеологический фронт, стали сознательно привлекаться люди с радикальным, а порой и экстремистским складом мышления.

Так что, озвученная Романенко идея о создании резервации с невыносимыми условиями существования, только на первый взгляд выглядит бесчеловечно, однако полностью укладывается в ту парадигму, которой принято руководствоваться в Киеве.

Можно ли считать, что подобные “советы” действительно исходят от менторов из США, или взращенная киевская политическая элита сама научилась рождать такие идеи — вопрос не главный.

Главным, особенно в преддверии предстоящих президентских выборов, является вопрос о том, есть ли на украинском политическом пространстве силы, способные консолидировать население не вокруг разжигания ненависти к России и собственным гражданам, к тем гражданам, которые считают, что связи с Россией имеют исторические корни и являются для Украины тем, что во многом формирует украинское самосознание?