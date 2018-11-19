На экофоруме в Мурманске представили передвижную эколабораторию

На VII Экологическом форуме в Мурманске представили передвижную лабораторию на базе КамАЗа и обсудили развитие особо охраняемых природных территорий. В работе форума приняли участие более четырех сотен участников и более 50 экспертов. 15 и 16 ноября они выступили с докладами на экологическом форуме "Охрана окружающей среды и устойчивое развитие северных территорий", который проходил в рамках Мурманской международной деловой недели.

На территории Мурманской области действуют 12 особо охраняемых природных территорий федерального значения и 62 — регионального и местного значения. Общая площади их территории 1,91 миллиона гектаров, что составляет 13,2% от общей площади региона, отметила начальник отдела государственной экологической экспертизы, особо охраняемых природных территорий и экологического просвещения министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Елена Кочкуркина. Недавно в регионе появилось 2 новых природных заказника, 2 природных парка и 3 памятника природы регионального значения.

В поселке Никель прошла тематическая секция "Развитие особо охраняемых природных территорий и сохранение биоразнообразия как маркеры экологической устойчивости северных территорий". Ее модератором выступил директор заповедника "Пасвик" Владимир Чижов.

В природном парке "Полуострова Рыбачий и Средний" сейчас создается инфраструктура, которая должна дать путешественникам полезную информацию про объекты парка и интересные объекты рядом, зоны связи. При этом важно, чтобы заповедные зоны были ориентированы на человека. Чтобы каждый попавший на их территорию чувствовал себя гостем, а не нарушителем, который пробрался на режимный объект, поставила цель эксперт МООО "Кольский центр охраны дикой природы" Ольга Петрова.

Сегодня в России есть положительные примеры создания инфраструктуры для арктического туризма, отметила председатель "Природоохранного союза" Вероника Тарбаева. На Таймырском полуострове создана экотропа "Красные камни". Добровольцы очистили скалы от различных надписей, убрали бытовой мусор, к сентябрю 2019 года на экологической тропе будут установлены скамейки для отдыхающих, размещены указатели и информационные стенды о флоре и фауне, а также специальные недоступные для медведей мусорные баки.

Один из залогов успешного развития заповедных зон является волонтерство. Ярким примером волонтерской организации можно назвать "Чистую Арктику". По словам руководителя проекта Екатерины Макаровой, "Чистая Арктика" реализовала уже более 60 проектов просветительского характера, а также помогла очистить обширные территории от бытовых отходов.

Не менее важна и поддержка бизнеса, добавил доцент РАНХиГС, эксперт Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников. Оно позволит создать для заповедных зон качественную туристическую инфраструктуру и обеспечить охранные природные территории электроэнергией.

Многие компании уже активно поддерживают экологические и инвестируют миллионы в развитие охраняемых природных территорий. Например, "Норникель" помог семи проектам "Заповедников Таймыра" на 17 миллионов рублей, отметила замдиректора по охране ФГБУ "Заповедники Таймыра" Наталья Аношина. На эти гранты реализован, например, проект "Норильские озера — отдых норильчан", обустроена туристическая инфраструктуры района, разработаны маршруты в охранной зоне заповедника "Путоранский".

В заповеднике "Пасвик" на гранты установлены фотоловушки, которые позволяют ученым наблюдать за животными и изучать их естественное поведение. Фотоловушки позволили работникам заповедника изучить особенности гнездования птиц и наблюдать за растительным миром.

Еще одна ключевая задача природоохранных зон — экологическое просвещение. При этом возраст ученика может быть любым, утверждает врио директора Полярно-альпийского ботанического сада-института (ПАБСИ) Оксана Гонтарь. Здеь реализуются авторские образовательные программы как для дошкольников, так и для пенсионеров, а также для населения с ограниченными возможностями здоровья.

Опытом реализации проектов по защите норвежских природных объектов поделился основатель норвежской организации "Зеленые воины Норвегии" Курта Оддекалва.

Участники форума смогли познакомиться с новой передвижной лабораторией для экологического мониторинга на базе полноприводного (6х6) автомобиля, которая была подарена заповеднику "Норникелем". Лаборатория полностью адаптирована к работе в условиях арктической природы. На этом грузовике исследовательские группы численностью до 10 человек смогут выезжать в труднодоступные районы, проводить полевые работы в длительном автономном режиме. Кузов экомобиля выполнен по индивидуальному проекту в соответствии с пожеланиями ученых. В трех отсеках лаборатории размещаются приборы и оборудование, которые позволяют проводить исследования биологического разнообразия, оценку состояния воздуха, воды и почвы.

Организаторами Экофорума выступили "Норильский никель", Экологический фонд Сибирского федерального университета и Научно-исследовательский институт проблем экологии (НИИПЭ).