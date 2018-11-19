В Питере ищут вандалов, закрасивших мемориальную надпись

Полиция разыскивает хулиганов, причастных к закрашиванию мемориальной блокадной надписи на фасаде дома № 14 на Невском проспекте в Петербурге.

Как передает РИА Новости со ссылкой на главное управление МВД по региону, возбуждено уголовное дело по статье "вандализм". Ведется поиск злоумышленников.

Надписи "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" наносились в блокадном Ленинграде на северных и северо-восточных сторонах улиц, поскольку нацисты вели огонь по городу из дальнобойных орудий с южного и юго-западного направлений.