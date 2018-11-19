В Болгарии сошел с рельсов пассажирский поезд

В юго-западной Болгарии сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда 50244. Состав следовал из города Петрич в Благоевград. По предварительной информации, при инциденте пострадали четыре человека — машинист и его помощник, начальник поезд и один пассажир. Остальные пассажиры поезда эвакуированы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Болгарских железных дорог, инцидент произошел в районе города Симитли около 18:55 местного времени (19:55 по Москве). Поезд ударился об обрушившиеся на железнодорожное полотно обломки скалы.

Движение поездов в направлении Петрич — Благоевград временно прекращено. Подробности ЧП выясняются.