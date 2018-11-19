КХЛ. Три шайбы Капризова помогли ЦСКА разгромить "Слован"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день. Московский ЦСКА на домашнем льду одержал разгромную победу над "Слованом" со счетом 4:0 и продлил победную серию до десяти встреч.

Столь крупную победу столичным армейцам принес нападающий Кирилл Капризов, ставший автором трех заброшенных шайб. Еще один гол за ЦСКА забросил форвард Грег Скотт. Однако самым результативным хоккеистом матча с составе московского клуба стал Михаил Григоренко, принявший участие в каждом из голов – в его активе четыре результативных передачи.

ЦСКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, набрав 50 очков. "Слован" же с 22 баллами располагается на 10 позиции.

В двух других вечерних поединках омский "Авангард" на выезде обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 4:2, а "Сочи" также добилось выездной победы в Череповце, где по буллитам обыграл "Северсталь" (5:4). Ранее в дневной части программы дня были зафиксированы следующие результаты: "Адмирал" – "Спартак" (2:4), "Амур" – "Динамо" Минск (3:4, б).