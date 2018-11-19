Карен Хачанов назван лучшим российским теннисистом 2018 года

Первая ракетка России Карен Хачанов стал победителем премии "Русский кубок" в номинации "Теннисист года в России". Имя победителя было названо на церемонии вручения ежегодной российской теннисной премии, которая состоялась в Москве.

"Хочу поблагодарить Шамиля Тарпищева и Федерацию тенниса России за награду, — приводит слова Хачанова ТАСС. – В следующем сезоне я надеюсь на то, что смогу также продолжать оправдывать ваши надежды".

Напомним, что теннисный сезон Хачанов завершил на 11 строчке мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. В 2018 году россиянин выиграл турнир ATP во французском Марселе, одержал победу на "Кубке Кремля" и турнире серии Masters в Париже.