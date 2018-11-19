Карлсен и Каруана вновь не смогли перебороть ничейный синдром

В Лондоне состоялась восьмая партия матча за шахматную корону, в котором действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен встречался с претендентом из США – Фабиано Каруаной. Восьмой день противостояния вновь не выявил сильнейшего.

Карлсен проводил поединок черными фигурами. Соперники приняли обоюдное решение завершить встречу на 38-м ходу. После восьми партий у каждого гроссмейстера по 4 очка. Девятый поединок между соперниками состоится в среду, 21 ноября.

Напомним, что всего шахматисты проведут 12 партий. В случае, если по их итогам победитель не будет выявлен, то будут назначены дополнительные 4 партии, которые пройдут по правилам быстрых шахмат.