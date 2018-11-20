Европейские политики пытаются найти общий язык с Великобританией по Брекзиту

Политическую декларацию о выходе Британии из ЕС должны принять уже в ближайшее воскресенье. Планируется, что подписание пройдет по итогам внеочередного саммита на уровне глав правительств стран-членов Евросоюза в Брюсселе. А в понедельник министры иностранных дел этих государств уже утвердили первый документ, который удалось согласовать.

Мишель Барнье — основной переговорщик от ЕС — признал, что сейчас стороны находятся на решающем этапе переговоров. Принятый документ — лишь декларация намерений. По конкретике остается больше вопросов, чем ответов.

Франция заявила, что необходимо больше внимания уделить разработке механизма "экстренного торможения" для вопроса границы с Северной Ирландией. Голландия требует регламентации рыболовли. Гребешковые войны между Францией и Великобританией по-прежнему свежи в памяти. Остаются нерешенными вопросы взаимоотношения сторон в вопросах безопасности, торговли, климата, таможня, фармацевтика.

Многие дипломаты сегодня высказали мнение, что 21 месяца транзитного периода, предусмотренных в черновом соглашении — будет недостаточно. Франция предложила пересмотреть этот срок. Но это означало бы перезапуск переговоров с нуля. Поэтому Германия убеждена: надо работать с тем, что есть, иначе не миновать "жесткого Брекзита", а это — хаос.

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс вообще не уверен, что существующий документ переживет эту неделю. По мнению дипломата, сложно быть уверенным в действиях Лондона. Речь, конечно, о политическом кризисе, в который завела Великобритании Тереза Мэй. Оппозиция обещает поставить на голосование вопрос вотума недоверия премьеру. Для этого консерваторам осталось заручиться поддержкой шести депутатов.

Атакуют Мэй и те, кто отказался подписывать письмо о вотуме. Борис Джонсон обвинил Мэй в том, что она дешево продала страну. Бывший глава МИД Великобритании считает, что либо премьер-министр находится во власти трагических иллюзий, либо намеренно лжет. В любом случае, ее договоренности с Брюсселем превратят британцев в новую колонию ЕС на самых ужасных условиях. Мэй прислушиваться не намерена. В понедельник она вновь заявила, что в отставку не уйдет. И доведет начатое до конца.

Черновое соглашение должно быть утверждено в Брюсселе — на саммите; в Страсбурге — Европарламентом и в Лондоне — парламентом Великобритании. А там документ может не поддержать Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, от которой будет зависеть судьба кабинета министров. "Капитан ведет корабль на скалы", — убеждены британские консерваторы.

Не допустить принятия соглашения по Брекзиту в его нынешнем виде пообещал и главный оппонент британского премьера — лидер Лейбористов Джереми Корбин. Он заявил, что такая сделка нанесет серьезный ущерб экономике страны, отмечает телеканал "Россия 24". И поэтому, как многие министры, так и многие члены парламента будут против принятия документа.

"Лейбористы проголосуют против этого предложения, и если соглашение не пройдет одобрения в Парламенте, мы будем требовать всеобщих выборов, которые решат, кто должен управлять страной. А если добиться выборов не получится, у нас есть еще много вариантов, в частности, всенародное голосование в той или иной форме", — заявил Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии.