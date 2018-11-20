В Испании мощные дожди в популярных курортных местах привели к наводнениям

На юге страны, неподалёку от Картахены пожарные были вынуждены спасать 70 школьников, которые оказали заперты в застрявшем автобусе. Детей эвакуировали через крышу в пожарные машины.

А на Канарских островах шторм до неузнаваемости изменил райский Тенерифе. Из-за стихии там пришлось эвакуировать целый гостиничный комплекс. На здание обрушилась 12-метровая волна — она снесла балконы и разбила стекла. Несколько автомобилей унесло в море.

Всего в Испании объявлена тревога в 12-ти провинциях, в двух из них — до самого высокого уровня – красного, сообщает телеканал "Россия 24".