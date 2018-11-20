В России всегда будут благодарны барону Фальц-Фейну

В Лихтенштейне в возрасте ста шести лет умер известный коллекционер, общественный деятель и меценат — барон Эдуард фон Фальц-Фейн. Он покинул Россию ещё ребёнком, но никогда не терял связь с родной страной. Помог вернуть многие художественные реликвии. А за рубежом — восстанавливал памятники русской истории и культуры.

У дверей белая береза, символ России на табличке, надпись "Аскания-Нова" — так называлось поместье Фальц-Фейнов в императорской России. В последние годы барон Эдуард Александрович Фальц-Фейн жил один в своем доме в Вадуце. Он лишился возможности передвигаться, но принимал гостей, много читал и смотрел телевизор, новости из России его интересовали особо. Он родился в богатой известной семье, его дедушка по маме генерал от инфантерии Николай Епанчин возглавлял Пажеский корпус в Петербурге, нынешнее Суворовское училище, его держал на коленях последний русский император. Барон показал нам игрушечного Мишку — единственное что взял с собой, когда семья, спасаясь от большевиков, эмигрировала в Европу

Чемпион Франции по велоспорту, на олимпиаде в Германии в 1936 он буквально первый спортивный обозреватель, который телеграммами передаёт результаты, тогда же его назвали "Золотым пером". Он не прекращал думать о покинутой родине, и ещё до перестройки он стал делать дары России. Наладив туристический бизнес, став богатым, он открыл в Европе два русских музея, один посвятил Суворову. В конце 1980 он покупает для России архивы Дягилева и Лифаря. Ценные документы и книги. Он начинает искать Янтарную комнату, украденную фашистами, делает все, чтобы вернуть в Царское село раритеты. Особенно грандиозна его деятельность вместе с Советским фондом культуры. Одна из значимых акций — возвращение архивов Соколова, связанных с убийством царской семьи. Позже барон на свои деньги полностью воссоздал Мальтийскую капеллу в здании Суворовского училища, сам присутствовал на торжественном открытии. Он часто бывал и в музее Достоевского в Петербурге.

Стремительный, настроенный всегда оптимистично, одетый очень просто, чем удивлял россиян — барон стремился делать добро. Его подарки России нельзя перечислить, так их много. Во время последнего нашего разговора он беспокоился — висит ли в Ливадийском дворце в Крыму подаренный им гобелен, с изображением Николая Второго. Мы успокоили — раритет в экспозиции. Барона похоронят на русском кладбище Кокад в Ницце в фамильном склепе.