Экс-спартаковец Промес помог Нидерландам пробиться в плей-офф Лиги наций

В немецком городе Гельзенкирхен на стадионе "Фелтинс-Арена" состоялся заключительный матч группового этапа Лиги наций А, в котором Германия принимала Нидерланды. Соперники завершили встречу ничьей – 2:2.

Подопечные Йоахима Лева достаточно быстро повели в счете, когда на 9-й минуте Тимо Вернер вывел "Бундестим" вперед. Более того, спустя 10 минут хавбек Германии Лерой Сане удвоил преимущество своей команды. Впрочем, голландцы не сдались и в концовке встречи вырвали ничью: на 85-й минуте бывший игрок "Спартака" Квинси Промес сократил отставание, а в компенсированное время Вирджил ван Дейк установил окончательный счет – 2:2.

Добытый результат в выездном поединке позволил подопечным Рональда Кумана занять первую строчку в группе "А" и пробиться в финальный этап Лиги наций. Нидерланды составили компанию ранее пробившимся в плей-офф Англии, Португалии и Швейцарии. Решающая стадия турнира пройдет в июне 2019 года.

В остальных поединках были зафиксированы следующие результаты: Грузия – Казахстан (2:1), Андорра – Латвия (0:0), Чехия — Словакия (1:0), Дания – Ирландия (0:0), Болгария – Словения (1:1), Македония – Гибралтар (4:0), Кипр – Норвегия (0:2), Лихтенштейн – Армения (2:2).