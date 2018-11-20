В Чикаго прогремели выстрелы

В США мужчина открыл стрельбу возле госпиталя "Мерси" в Чикаго. Местные СМИ сообщают о многочисленных жертвах, но точных данных пока не поступало.

По имеющейся информации, одной из пострадавших стала женщина на парковке, также ранение получил полицейский, сообщает телеканал 2россия 24". Прибывшим на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать предполагаемого злоумышленника. Сейчас прилегающая к месту ЧП территория оцеплена, ведутся поиски возможных сообщников стрелявшего.