Керлинг. Россиянки уступили Швейцарии на чемпионате Европы

В эстонском Таллине продолжается чемпионат Европы по керлингу. В очередном матче группового этапа женской сетки соревнований сборная России проиграла матч команде Швейцарии.

Встреча завершилась со счетом 5:6 в пользу швейцарок (1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:2, 1:0, 0:1). За сборную России сыграли скип Алина Ковалева, Анастасия Брызгалова, Екатерина Кузьмина и Галина Арсенькина. После поражения от Швейцарии россиянки имеют в своем активе три победы и два поражения.

По итогам пяти игр женская сборная России утратила статус лидера турнирной таблицы, теперь обосновавшись на третьей позиции. Единоличным лидером является Швейцария, имеющая 5 побед, а на второе место вышла Германия. Она имеет 4 победы.

Следующим соперником российских керлингисток станет команда Швеции. Встреча состоится во вторник, 20 ноября.