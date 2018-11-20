Открывший стрельбу в Чикаго мертв

По данным американской телекомпания ABC, ссылающейся на источники в правоохранительных органах, злоумышленник, предположительно, открывший стрельбу близ больницы в Чикаго, мертв. При этом не уточняется, был ли он убит в перестрелке с сотрудниками полиции.

В результате инцидента погиб еще, как минимум, один человек. Два человека, в том числе, полицейский ранены. Пострадавший полицейский находится в критическом состоянии, передает ТАСС.

Как сообщалось, выстрелы прогремели на востоке Чикаго рядом с одной из больниц. Местные СМИ уточняют, что стрельба велась как внутри, так и снаружи здания.