"Милан" планирует усилиться хавбеком "Зенита" Паредесом

Итальянский "Милан" намерен заключить соглашение с санкт-петербургским "Зенитом" о переходе аргентинского полузащитника Леандро Паредеса. Однако на данный момент стороны не пришли к окончательному согласию. В переговорах клубов есть разногласия по поводу деталей договора.

Представители клуба с берегов Невы хотят получить от "Милана" сумму порядка 25-30 миллионов евро, однако такие траты не входят в планы боссов "россонери". Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на SportMediaset, они не могут совершать крупные трансферы из-за ограничений по правилу финансового Fair Play.

В связи с этим руководители "Милана" предпринимают попытки склонить "Зенит" отдать Паредеса в аренду с последующим правом выкупа. Такой вариант позволил бы миланцам разделить выплаты на два года, что не позволит им нарушить финансовые нормы сто стороны УЕФА.

Отметим, что сам Паредес уже дал свое предварительное согласие на переход в "Милан".