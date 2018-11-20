Стрельба в США не стихает

В США в результате стрельбы, открытой в понедельник, 19 ноября, в центре города Денвера (штат Колорадо), погиб один человек, еще четверо получили ранения.

В настоящее время улицы, прилегающие к месту происшествия, перекрыты сотрудниками правоохранительных органов, полиция призывает местных жителей избегать посещений места ЧП. Других подробностей об инциденте не поступало, передает ТАСС.

Как сообщалось, в этот же день выстрелы прогремели в американском Чикаго. В результате инцидента погибли, как минимум, два человека, в том числе, злоумышленник. Еще не менее двух человек, среди которых полицейский, получили ранения.