Олег Кожемяко зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора Приморья

Избирательная комиссия Приморского края зарегистрировала временно исполняющего обязанности главы региона Олега Кожемяко в качестве кандидата в губернаторы Приморья. Как сообщалось, он принимает участие в выборах в качестве самовыдвиженца.

Ранее кандидатом в губернаторы были зарегистрированы выдвинутая региональным отделением партии "За женщин России" Роза Чемерис и бывший вице-губернатор края, член партии "Патриоты России" Игорь Степаненко, напоминает ТАСС.

Всего о своем желании принять участие в выборах главы региона избирком Приморья известили 22 человека, в том числе, 12 самовыдвиженцев. К настоящему времени документы на регистрацию сдали всего 11 человек. Кандидаты, изъявившие желание участвовать в выборах, должны были подать документы на регистрацию в период с 11 по 18 ноября включительно. После их проверки избирком принимает решение о регистрации кандидата либо об отказе в ней.

Как сообщалось, новые выборы губернатора Приморского края состоятся 16 декабря текущего года. В прошедшем в сентябре первом туре выборов главы региона участвовал занимавший тогда пост временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый от партии "Единая Россия"), депутат Госдумы Андрей Андрейченко шел от ЛДПР. Кандидаты Андрей Ищенко, Алексей Козицкий и Юлия Толмачева представляли КПРФ, "Справедливую Россию" и Российскую партию пенсионеров соответственно.

По итогам второго тура голосования победу одержал кандидат от "Единой России", набравший 49,55 процента голосов, но отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. 20 сентября краевой избирком признал результаты выборов губернатора недействительными.