Пожар в Пермском крае унес жизни 6 человек

В городе Чусовой Пермского края в результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме. Погибли шесть человек, в том числе, малолетний ребенок.

Информация о возгорании поступила в ночь на вторник, 20 ноября, по местному времени, сообщает РИА Новости. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что огнем охвачены надворные постройки, а внутри жилого дома происходит горение. В течение часа пожар был полностью ликвидирован.

В настоящее время на месте трагедии работают специалисты, устанавливающие причину возникновения возгорания и площадь пожара, и следователи.